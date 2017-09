Show Mặt trời bé con của Lại Văn Sâm, tập 1: Xuất hiện hoàng loạt các siêu sao nhí

Tối 9/9, chương trình Mặt trời bé con đã chính thức lên sóng tập đầu tiên, với sự xuất hiện của nhiều tài năng nhí đáng kinh ngạc, đúng như lời MC Lại Văn Sâm nói:



"Đây là chương trình dành cho tất cả mọi người, không phải cuộc thi, không ai bị loại, cũng không có giám khảo đánh giá. Chúng tôi sẽ giới thiệu những đứa trẻ tài năng của Việt Nam".

Đáng chú ý nhất ở tập đầu tiên này là thần đồng toán học Đinh Gia Khánh, đến từ Hà Nội. Mới tròn 10 tuổi, nhưng Gia Khánh đã có một khả năng tính toán đáng kinh ngạc. Từ năm 8 tuổi, cháu đã được cô giáo dạy toán phát hiện.

Đinh Gia Khánh

Thử thách đầu tiên dành cho Gia Khánh là cộng trừ 10 số liên tiếp có bốn chữ số. Tiếp theo là 20 số liên tiếp. Thật đáng kinh ngạc khi MC Lại Văn Sâm vừa đọc hết dãy cộng trừ, Gia Khánh đã đưa ra đáp án lập tức mà không hề sai, dù chỉ một số.

Đáp án cho dãy số này là 31113

Chưa dừng lại ở đó, Gia Khánh còn trả lời vanh vách phép tính lấy số 6 chữ số chia cho số có 3 chữ số và căn bậc hai của một số ngẫu nhiên cực lớn là 720801. Đến ngay cả khán giả ngồi dưới phải lấy ipad ra tính cũng không thể nhanh bằng Gia Khánh.

Phép chia được thực hiện chính xác

Đáp án chính xác của Đinh Gia Khánh là 649

Thậm chí, đến khi khán giả đưa ra một phép tính ngẫu nhiên, Gia Khánh vẫn trả lời nhanh chóng. Trước thắc mắc của khán giả rằng vì sao lại tính nhanh được đến như vậy, Gia Khánh trả lời ngắn gọn: "Có công mài sắt, có ngày nên kim".

Ngoài ra, Gia Khánh còn thành thật tiết lộ rằng: "Cháu đã có bạn gái rồi, ai cũng biết vì cháu kể hết với mọi người. Đó là tình yêu của người lớn thực sự. Cháu coi đó là định mệnh".

Tiếp theo Gia Khánh là cô bé An Nhiên, đến từ Sài Gòn. Tuy mới 5 tuổi, nhưng An Nhiên đã có khả năng hát lipsync theo các nghệ sĩ, Chỉ cần tập 15 phút là An Nhiên có thể bắt chước được theo.

Bé An Nhiên

Trong tập này, An Nhiên đã nhép theo y chang một đoạn diễn hài khá dài, với đủ hỉ, nộ, ái, ố.

Khả năng nhép giọng của bé rất kì diệu

Mang trong mình hai dòng máu Trung – Việt, cô bé Du Thư Kì tới từ Hà Nội dù mới 9 tuổi nhưng đã có niềm đam mê lớn với nhảy hip hop, house, walking.

Cô bé Thư Kì

Thư Kì tiết lộ, cô bé tập nhảy tất cả các ngày trong tuần và từng đoạt giải nhì trong một cuộc thi nhảy. Đúng như mong đợi, Thư Kì đã khiến khán giả được phen mãn nhãn với các bước nhảy của mình.

Những bước nhảy điêu luyện của Thư Kì

Cuối cùng là cậu bé Quang Bình tới từ Vĩnh Phúc, chỉ mới 5 tuổi nhưng đã nhớ được vài chục lá cờ khác nhau.

Cậu bé Quang Bình

Chương trình đã đưa ra cho Quang Bình hình ảnh của gần 100 lá cờ tới từ các nước. Trong đó, có những nước cực kì hiếm gặp và tên rất dài, khó nhớ. Vậy nhưng Quang Bình vẫn đọc vanh vách tên nước đó. Cậu nhóc 5 tuổi có thể nhận biết quốc kỳ của hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Quang Bình nhớ được cờ của rất nhiều nước

Ngoài ra, chương trình còn có sự xuất hiện của thần đồng ngoại ngữ Bella tới từ Nga, với khả năng nói thành thạo 8 thứ tiếng: Nga, Anh,Trung, Ả Rập, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Thần đồng Bella

Bella đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi đọc răm rắp các dòng chữ bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Đức, Trung, Ả Rập do chính những người bạn nhí đến từ các đất nước này đưa cho và giao tiếp trực tiếp với họ.