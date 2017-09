[Video hot] Little Big Shots: Thần đồng âm nhạc nhí gốc Việt gây sốt triệu khán giả Mỹ

Ngày 9/9, phiên bản Việt hóa Mặt trời bé con của chương trình thực tế nổi tiếng Little Big Shots sẽ chính thức được lên sóng truyền hình tại Việt Nam.

Trước đó, Little Big Shots đã từng "làm mưa làm gió" trên khắp nước Mỹ trong hai năm 2016 và 2017. Hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc đặc sắc nhất trong chương trình từng chinh phục được 15 triệu khán giả Mỹ.

Little Big Shots mang đến cho khán giả các màn ca hát, nhảy múa và nhiều loại khả năng độc đáo khác đến từ những tài năng nhí. Các bé sẽ đóng vai trò như khách mời tới tham gia chương trình chứ không phải thí sinh dự thi.

Cặp đôi múa ballet nhỏ tuổi

Cậu bé giỏi võ như Lý Tiểu Long

Cậu bé có tài ném bóng rổ cự phách

Trong mùa một của Little Big Shots, thần đồng piano người gốc Việt Evan Lê từng làm cả khán phòng sửng sốt trước tài chơi đàn khi chơi hai bản nhạc Flight of the Bumblebee và Rondo Alla Turca một cách điêu luyện.

Thần đồng âm nhạc Evan Lê

Vừa chơi nhạc thuần thục như nghệ sĩ chuyên nghiệp, bé Evan vừa mở to đôi mắt tròn ngơ ngác trong khi khán giả cứ liên tục vỗ tay không ngớt. Vẻ hồn nhiên của các tài năng nhỏ tuổi luôn là điểm làm người xem thích thú hơn hết.

Những biệt tài có một không hai của khách mời nhí trong Little Big Shots

Một khác biệt của Little Big Shots so với các chương trình thi tài năng khác là MC Steve Harvey sẽ trực tiếp phỏng vấn khách mời ngay tại trường quay mà không hề có bất cứ sự tiếp xúc nào trước đó. Điều này để đảm bảo khơi dậy những nét thơ ngây, đáng yêu nhất của các bé mà không bị ảnh hưởng bởi việc lên kịch bản.

Chính vì thế, chương trình cũng đòi hỏi một người dẫn có bản lĩnh, nhanh nhạy và khả năng dẫn dắt tốt vì trẻ em là một đối tượng rất đặc biệt.

Các bé dưới 13 tuổi hoàn toàn có thể quấy khóc và không hợp tác với MC chương trình vì nhiều lý do bất ngờ khó lường trước.

Nhưng nếu đã thực sự làm các tài năng bé con chịu "dốc bầu tâm sự" thì kết quả luôn là vô số lời đối đáp dễ thương và hài hước đến không ngờ.

Với phiên bản Việt Mặt trời bé con, Nhà báo Lại Văn Sâm với 30 năm kinh nghiệm trong nghề hoàn toàn đủ sức thực hiện được điều này.

Các khách mời nhỏ tuổi nhiều phen làm chính MC cũng phải "bó tay"

Đôi khi tự nhiên, ngây thơ đôi khi lại tỏ ra lém lỉnh, chững chạc hơn tuổi, ứng xử của các bé làm chương trình "tăng cấp" thú vị lên bội phần.

Bé gái dễ thương thì thầm về bộ phận cơ thể nơi em bé "lớn lên" hay lời khẳng định hồn nhiên bố không giỏi toán bằng mình của cậu thiên tài toán học làm dẫn chương trình Steve Harvey "đứng hình" và không nhịn nổi cười.

Các màn đối đáp bá đạo nhất Little Big Shots

Trong một tập chương trình khác, cậu bé thị trưởng 3 tuổi nhỏ nhắn làm trường quay cười nghiêng ngả khi hét lên thích thú chỉ vì phát hiện MC Steve Harvey cũng đi giày đen giống cậu và "lên án" khán giả có mặt vỗ tay làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cậu.

Cậu bé thị trưởng 3 tuổi cực dễ thương trong Little Big Shots.