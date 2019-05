Sắm 4 khẩu súng, mã tấu bảo kê máy gặt lúa

Ngày 17-5, tìn từ Công an huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Trần Văn Mạnh (37 tuổi), Phạm Công Bảo (32 tuổi, đều trú huyện Thanh Chương) và Nguyễn Bá Sự (27 tuổi, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 4-2019, khi người dân các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương bắt đầu vào vụ gặt lúa, Mạnh cùng với Sự và Bảo mang theo hung khí đe dọa các chủ máy gặt hoạt động trên địa bàn huyện.

Mạnh và đồng bọn đưa ra yêu sách, mỗi máy gặt phải nộp 20.000 đồng/1 sào và ép các chủ máy gặt ký hợp đồng. Ngoài ra, nhóm này còn đe dọa, ép người dân phải thuê những máy gặt mà chúng đã bảo kê .



Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập Chuyên án 519C để đấu tranh. Sau nhiều ngày điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan công an đã bắt quả tang Mạnh cùng đồng bọn về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Tang vật thu giữ gồm 4 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu và 1 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, Mạnh là đối tượng giang hồ cộm cán, có 6 tiền án liên quan tới tội gây rối trật tự công cộng; tàng trữ trái phép chất ma túy...

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.