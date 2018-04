Ra tối hậu thư cho IS, quân đội Syria chuẩn bị đánh lớn ở Damascus

"Nếu họ từ chối, quân đội và các lực lượng ủng hộ sẵn sàng phát động một chiến dịch quân sự để chấm dứt sự hiện diện của tổ chức này trong khu vực" - tờ báo al-Watan của Syria cho biết hôm 19.4.

Khu vực do IS kiểm soát nằm xung quanh trại Yarmouk và al-Hajar al-Aswad ở phía nam Damascus. Khu vực này nhỏ hơn nhiều so với Đông Ghouta, nơi chính phủ gần đây đã quét sạch quân nổi dậy.

Một chỉ huy trong liên minh quân sự khu vực ủng hộ chính phủ Syria nói rằng, quân đội Syria đã bắt đầu nã pháo vào thành trì của IS từ ngày 17.4 để chuẩn bị cho một đợt tấn công.



Yarmouk, cách trung tâm Damascus khoảng 8km, là nơi có cộng đồng người tị nạn Palestine lớn nhất Syria trước khi chiến tranh Syria bùng nổ năm 2011. Mặc dù hầu hết người dân đã di tản, song Liên Hợp Quốc cho biết vẫn còn hàng nghìn người ở lại.

Chính phủ Syria thu hồi lãnh thổ từ phiến quân bằng cách để lại cho họ những khu vực nằm trong tay quân nổi dậy khác của đất nước.