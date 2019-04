Phụ huynh của 21 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La giữ nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh

Trong vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018, riêng tại tỉnh Sơn La, kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định khẳng định, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố ban đầu.

Tối 17/4, báo Tuổi trẻ đã công bố danh sách nghề nghiệp và công việc của phụ huynh 21 thí sinh Sơn La được nâng khống điểm thi. Nhiều người trong số họ nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tỉnh.

Theo danh sách 21 thí sinh mà báo Tuổi trẻ đăng tải, thí sinh mang số báo danh 14000430 được nâng nhiều điểm nhất, với tổng số điểm nâng là 25. Bố thí sinh này là cán bộ công an tỉnh Sơn La và mẹ là cán bộ trường Tiểu học và THCS Quyết Tâm, TP Sơn La.

Thí sinh mang số báo danh 14001602 có bố là Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La, mẹ là cán bộ UBND tỉnh này. Một vị Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La nữa cũng có con trong danh sách được nâng điểm, đây là thí sinh có số báo danh 14001480. Thí sinh số báo danh 14001279 có bố là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và mẹ giữ chức Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Sơn La.

Thí sinh mang số báo danh 14001540 có bố là cán bộ công an tỉnh Sơn La, mẹ làm cán bộ văn phòng UBND tỉnh này.

Thí sinh được nâng ít điểm nhất trong số 21 em là 3 điểm, mang số báo danh 14001319. Đây là con của Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Thí sinh có số báo danh 14000764 được nâng 23,35 điểm, có bố giữ chức Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La, mẹ làm Trưởng phòng của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La.

Thí sinh số báo danh 14000636 được nâng 16,25 điểm, có bố và mẹ đều là cán bộ Bệnh viện Đa khoa Yên Châu. Thí sinh số báo danh 14002571 được nâng 16,15 điểm, có bố công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và mẹ làm giáo viên trường Tiểu học Mường Bú, huyện Mường La.

Hàng loạt vị phụ huynh khác có con trong danh sách thí sinh gian lận điểm thi, đều nắm giữ chức vụ quan trọng ở tỉnh, như: Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; cán bộ công an huyện Quỳnh Nhai; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai; cán bộ Chi cục Thuế huyện Mai Sơn; Chánh thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh; Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn; Phó Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT Phù Yên; Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Phù Yên; Giám đốc VNPT tỉnh Sơn La; Phó Chánh thanh tra tỉnh Sơn La; Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng TP Sơn La; Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT...

Trong một diễn biến khác được VOV đưa cùng ngày, 24 thí sinh Sơn La trong danh sách gian lận điểm, đăng ký học ở HV An ninh Nhân dân, HV Cảnh sát Nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy, đã được Bộ Công an yêu cầu các học viện, trường thuộc khối ngành Công an bố trí phương tiện đưa các em trở về Công an địa phương, hoặc bàn giao về gia đình.

Trước đó, hôm 12/4, một lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La thông tin với báo Người lao động, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Sơn La đang tích cực điều tra làm rõ vụ gian lận điểm thi này, đồng thời xác minh xem các cá nhân có trục lợi gì từ việc nâng điểm thi hay không.

Về phía phụ huynh của những thí sinh được nâng điểm, vị này nói cơ quan điều tra cũng xác minh để làm rõ xem phụ huynh có bỏ tiền ra mua điểm thi không.

(Tổng hợp)