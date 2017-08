Phó Chủ tịch quận Hà Đông: Công an TP đang điều tra toàn diện các dự án của ông Thản

Kiểm điểm 8 công an phường để xảy ra lấn chiếm vỉa hè

Cũng theo ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, qua 8 tháng triển khai, bộ mặt đô thị trên địa bàn quận bước đầu đã có những chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, công tác duy trì kết quả sau ra quân tại một số phường chưa hiệu quả.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán còn tái diễn, đặc biệt là ngoài giờ hành chính, trong những ngày nghỉ, ngày lễ. Đối với các trường hợp báo chí và dư luận phản ánh, UBND quận đã yêu cầu các phường, lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, xử lý cán bộ.

"Với những trường hợp không có biện pháp dứt điểm các vi phạm, UBND quận chỉ đạo công an quận tổ chức kiểm điểm và xử lý cán bộ. Công an quận đã kiểm điểm 8 công an phường để xảy ra lấn chiếm vỉa hè", ông Ngọc thông tin.