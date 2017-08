Phê ma túy, nam thanh niên đánh thiếu úy công an ở Đồng Nai

Chiều 7/8, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất thủ tục để xử lý Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hoà, Đồng Nai) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan công an, vào lúc 19h20 ngày 5/8, nhận được tin báo về việc Phước có hành vi gây mất an ninh trật tự sau khi sử dụng ma tuý tại phường Hố Nai (TP Biên Hoà, Đồng Nai), công an phường Hố Nai đã phân công thiếu uý Đỗ Văn Thái cùng 4 bảo vệ dân phố đến giải quyết vụ việc.

Khi đến nơi, Phước không chấp hành mà có hành vi chống đối, dùng tay đấm vào mặt và đạp vào bụng thiếu uý Thái gây thương tích.

Tổ công tác đã tiến hành khống chế, bắt giữ Phước đưa về trụ sở làm việc.