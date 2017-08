Nổ súng khống chế tài xế Vinasun đánh công an ở Sài Gòn

Ngày 6/8, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phạm Minh Tâm (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) và Nguyễn Văn Út Anh (SN 1985, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Theo đó, tối 3/8, các đồng chí Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Hữu Khang (cán bộ công an phường Bến Thành) và anh Nguyễn Văn Sơn, Lê Trung Tiến (cán bộ trật tự đô thị UBND phường Bến Thành) thuộc tổ công tác liên ngành phường Bến Thành, quận 1 tiến hành đi tuần tra, kiểm soát, lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường ở trung tâm quận 1, TP.HCM.

Đến 23h20 cùng ngày, tổ công tác đi đến địa chỉ số 35 đường Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành thì phát hiện một chiếc xe taxi của hãng Vinasun mang BKS: 51F-090.42 đang đậu tại nơi có biển báo cấm đỗ xe. Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhưng không có ai trong xe.

Một lúc sau, 3 người đàn ông (trong đó có Tâm và Anh) với biểu hiện say xỉn đi lại gần chiếc taxi. Lúc này, Tâm nhận là tài xế của chiếc xe nên tổ công tác đã yêu cầu Tâm xuất trình giấy tờ xe để làm việc.

Tâm không chấp nhận mà cự cãi chống đối lại tổ công tác.

Còn Anh cũng có những lời nói, hành động khiêu kích và hét lớn cho mọi người xung quanh nghe. Chưa dừng lại, Anh còn xông vào kẹp cổ đồng chí Minh khiến cán bộ này rớt bảng tên và gãy vai hàm trên áo. Riêng Tâm thì xông vào giật áo của đồng chí Khang làm rớt bản tên.

Mặc dù mọi người can ngăn nhưng nhóm vẫn cố tình không nghe. Tổ tuần tra đã tiến hành dùng súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên thì nhóm mới chịu dừng lại. Lực lượng đã tiến hành khống chế đưa Tâm và Anh về trụ sở công an để làm việc.

Tại trụ sở nhóm đối tượng khai nhận hành vi của mình. Do say xỉn nên không làm chủ đã dẫn tới những hành động nói trên. Hiện công an đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý.