Phát hiện hành khách giấu súng trong máy nghe nhạc ở Tân Sơn Nhất

Tại khu vực kiểm tra hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sáng 29/8, khi kiểm tra 1 kiện hàng, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phát hiện bên trong có một khẩu súng ngắn bằng kim loại.

Khẩu súng được đối tượng ngụy trang tinh vi bên trong máy nghe nhạc hỏng, được đề rõ đi sửa chữa nhưng thiết bị bên trong máy đã được tháo bỏ để chứa khẩu súng bên trong.



Theo khai báo trên tờ hướng dẫn gửi hàng, lô hàng này gồm 111 kiện gồm tài liệu, quần áo, linh kiện điện tử, mỹ phẩm,... trọng lượng 926 kg, chuyến bay từ TP.HCM đi Vinh, dự kiến khởi hành lúc 11h30 cùng ngày.

Ngay lập tức lực lượng an ninh hàng không (Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất) đã lập biên bản ghi nhận để bàn giao cho công an điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng cất giấu rất tinh vi để nhằm qua mắt lực lượng an ninh hàng không.

Được biết, loại súng này sử dụng bắn đạn dạng bi sắt có thể gây chết người.