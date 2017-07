Phá thành công chuyên án ma tuý ở phố cổ

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, Công an TP. Hội An phát hiện, sau Tết Nguyên đán có nhiều đối tượng nghiện ma túy ở nơi khác thường lui tới xã Cẩm Hà (TP. Hội An).

Với kinh nghiệm nghề nghiệp, các trinh sát nhận định ở địa phương này vừa có đối tượng mua bán ma túy nổi lên. Ngay sau đó, toàn bộ lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy được tập trung để rà soát, xác minh những kẻ có biểu hiện nghi vấn.

Qua sàng lọc, Công an TP. Hội An đã đưa đối tượng Trần Thành (SN 1989, trú thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà) “tầm ngắm” theo dõi.

Vốn không có việc làm ổn định nhưng Thành tiêu xài khá thỏa mái. Đặc biệt, sinh hoạt của Thành rất bất thường, nhất là vào ban đêm. Thành ít tiếp xúc với người lạ, những người đến nhà Thành cũng chỉ đến chốc lát rồi đi ngay.

Từ trái qua, các đối tượng Thành, Phúc và Linh

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, tháng 2/2017, lãnh đạo công an TP. Hội An xác lập chuyên án HD0217. Các trinh sát ngày đêm đeo bám địa bàn để thu thập thông tin, chứng cứ.

Càng ngày, hoạt động của đối tượng Thành càng rõ nét về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy. Tuy nhiên, là một đối tượng ma mãnh nên Thành thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động.

Nhiều lần các trinh sát định “cất vó” thì Thành “nằm im”, đưa “chân rết” đi giao hàng để tránh bị lộ.

Sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biết được tối 22/6, Thành sẽ đích thân giao hàng tại thôn Đồng Nà. Nhận định thời cơ đã chín mùi, Ban chuyên án quyết định phá án.

Trong đêm ấy, khoảng 20h40, khi Thành đang bán ma túy cho con nghiện thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. Tại nơi ở của Thành, lực lượng công an thu được 5 gói ma túy đá và 1 viên thuốc lắc.

Với chứng cứ không thể chối cãi, Thành thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Kiên trì đấu tranh với đối tượng này, Thành khai “chân rết” của mình là Phạm Linh (SN 1996, trú phường Tân An, TP. Hội An). Ngay sáng hôm sau, Ban chuyên án đã bắt gọn Linh.

Quyết tâm “nhổ cho tận gốc” nhóm mua bán trái phép ma túy này, Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh với Thành để bắt giữ đối tượng đã cung cấp ma túy cho Thành.

Với những phân tích thấu lý đạt tình của các điều tra viên, cuối cùng, 7 ngày sau đó, tức là ngày 29/6, Thành đã khai nhận y mua ma túy của Nguyễn Hữu Phúc (SN 1993, trú xã Cẩm Hà, TP. Hội An) về sử dụng và bán cho các con nghiện.

Ngay trong đêm ấy, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đối tượng Phúc.

Hiện 3 đối tượng Thành, Linh và Phúc đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hội An khởi tố về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.