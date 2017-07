Truy tố đối tượng tàng trữ ma tuý và “kho” vũ khí

Ngày 2-7, Viện KSND TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Dương Hoàng Chân (29 tuổi, ngụ khu phố 2, phường 3, TP Tây Ninh) ra trước TAND thành phố Tây Ninh để xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Đối tượng cùng ma túy và “kho” vũ khí tại thời điểm bị bắt giữ

Theo nội dung cáo trạng: Khoảng 11h20’ ngày 20-3, qua kiểm tra nhà số 5, hẻm 61, đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc khu phố 2, phường 3, TP Tây Ninh) của Dương Hoàng Chân, Công an TP Tây Ninh phát hiện Chân cất giấu ma tuý trong phòng ngủ nên lập biên bản bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm: Hũ nhựa có chứa tinh thể rắn trong suốt và hũ nhựa có 2 bịch nylon chứa 2 viên nén màu xanh, tất cả nghi là chất ma tuý.

Tiến hành khám xét nơi ở của Chân, lực lượng Công an Thành phố còn phát hiện và thu giữ kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Đối tượng khai nhận, bản thân từng bị TAND thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh) Tây Ninh xử phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Năm 2016, Chân bắt đầu nghiện ma tuý.

Thông qua việc mua bán các loại công cụ tự chế (các dao du lịch), Chân biết được Lâm Hồng Phúc và Lê Trần Thái Hưng có sử dụng và cung cấp ma tuý. Tháng 2-2017, Chân được Phúc cho 2 viên thuốc lắc để dùng thử trong lúc đi chơi chung.

Sau đó, Chân đem về nhà cất giấu trong phòng ngủ để sử dụng. Để có ma tuý sử dụng mỗi khi lên cơn nghiện, Chân liên lạc Hưng để mua ma tuý (loại ma tuý đá), với giá từ 2,8 đến 3 triệu đồng đem về sử dụng và cất giấu ở phòng ngủ.

Ngày 17-3, Chân mua của Hưng 2,8 triệu đồng ma tuý đá. Chân sử dụng một ít, số còn lại bỏ vào hũ nhựa cất giấu trong phòng ngủ thì bị kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

Ngày 21-3, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Ma tuý thu giữ của Dương Hoàng Chân gồm hai loại có tên gọi Methamphetamine, trọng lượng 5,7016g và Methylphenidate, trọng lượng 0,7047g. Ðối với Lâm Hồng Phúc và Lê Trần Thái Hưng có hành vi cho và bán ma tuý cho Chân.

Qua xác minh, cả hai đã bỏ đi khỏi địa phương, cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.

Bên cạnh đó, Chân còn khai nhận: Từ tháng 8-2016, Chân lên mạng internet tìm và liên lạc với hai đối tượng tên Lâm và Kha (cả hai đều không rõ hai lịch) để mua các loại đồ chơi nguy hiểm, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ hoặc mua pháo nổ hình cầu, pháo nổ dạng que, sau đó chế tạo lại loại pháo khác có sức nổ lớn hơn để bán cho một số người lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Do vậy, UBND TP Tây Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội số tiền 22,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ các công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, pháo, thuốc pháo…