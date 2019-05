Ông trùm Văn Kính Dương mặc áo bông họa tiết hổ, bình thản đến tòa

Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh lập chuyên án theo dõi. Sau 400 ngày đeo bám, khi đã thu thập đủ chứng cứ, ban chuyên án quyết định xâm nhập, triệt phá đường dây sản xuất ma túy do ông "trùm" Văn Kính Dương cầm đầu.

Trước quy mô và mức độ nguy hiểm của băng ma túy khủng, nhà chức trách đã huy động hàng trăm chiến sĩ thuộc Công an quận Bình Thạnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động… tham gia "cất lưới" bắt trọn hang ổ.

Chiều 6/4/2017, Văn Kính Dương vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị các trinh sát ập vào khống chế vằ bắt giữ. Ngay lúc này, hơn 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy cùng như các sào huyệt của chúng tại các tỉnh thành.