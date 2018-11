Ông Tập Cận Bình thăm nước chủ nhà APEC 2018: Một hành động "bất thường" đã xảy ra

Chỉ 3 ngày trước chuyến công du này của ông Tập, Bộ Ngoại giao mới công bố lịch trình và điều này được cho là "bất bình thường" nếu so với các chuyến công du khác của ông. Theo giới quan sát, việc Bắc Kinh chậm trễ công bố lịch trình liên quan đến tình hình an ninh nước bản địa. Do toàn bộ khách sạn ở Papua New Guinea thiếu phòng trong thời gian diễn ra APEC nên Papua New Guinea đã phải thuê 3 du thuyền làm nơi ở cho đại biểu. Lực lượng an ninh nước chủ nhà cũng có hạn nên quân đội Mỹ, Australia, New Zealand đã được điều tới tham gia bảo vệ APEC. Ảnh: Reuters