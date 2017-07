Ông Dương Công Minh quyết thưởng 1 tháng lương và nâng lương cho hơn 17.000 nhân sự Sacombank ngay từ tháng 7

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo của Ban điều hành Sacombank cho biết kết thúc 6 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng tài sản vượt 352 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Tín dụng và huy động vốn khách hàng đạt lần lượt hơn 212 nghìn tỷ và 317 nghìn tỷ, với mức tăng trưởng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 428 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài kết quả kinh doanh tốt hơn, hoạt động xử lý nợ xấu – vấn đề chính yếu của Sacombank hậu sáp nhập Phương Nam phải giải quyết – cũng được triển khai ráo riết. Tính đến 30/6, ngân hàng đã xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ, còn với các tài sản cấn trừ và gán nợ, Sacombank thu hồi được hơn 1.000 tỷ, giảm các khoản phải thu so với đầu năm.

Đáng chú ý, buổi sơ kết hoạt động 6 tháng cũng là lần đầu tiên ông Dương Công Minh, người đến từ Him Lam Group vừa đắc cử vào HĐQT và giữ ghế chủ tịch HĐQT ngày 30/6 có cơ hội gặp mặt trực tiếp những cán bộ chủ chốt của ngân hàng này.

Đứng trước gần 350 lãnh đạo cốt cán trong toàn hệ thống của Sacombank, ông Dương Công Minh đã chia sẻ về những định hướng lớn của ngân hàng trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hồi cuối tháng 5 như tái cấu trúc tổ chức, con người đảm bảo tính xây dựng - kế thừa, lấy sự ổn định hệ thống làm trọng tâm; Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên cơ sở phát huy cho được thế mạnh nội tại của Sacombank về mạng lưới, con người, thương hiệu, sản phẩm, chiến lược kinh doanh; Tái sắp xếp lại hoạt động của mạng lưới giao dịch và các công ty con và ngân hàng con theo định hướng chiến lược lấy phát triển nông thôn để hỗ trợ thành thị…

Ngoài ra, với nhận định tích cực về sự thuận lợi khách quan của thị trường bất động sản, về cơ chế, chủ trương cũng như hành lang pháp lý thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và các cơ chế của Đề án tái cấu trúc Sacombank, Chủ tịch Dương Công Minh đã đưa ra mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Sacombank đến cuối năm 2017 là phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Đặc biệt, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ nhân sự cho hoạt động của Sacombank thời gian qua cũng như tạo động lực quyết tâm trong giai đoạn tới, HĐQT Sacombank đã thông qua cơ chế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, cũng như “thưởng nóng” 1 tháng lương cơ bản và nâng cao chính sách lương, phúc lợi cho hơn 17.000 nhân viên trong toàn hệ thống Sacombank từ tháng 7/2017.