Hàng loạt ngân hàng tăng lương cho nhân viên

Mùa báo cáo tài chính quý 2 của các ngân hàng đã bắt đầu. Theo báo cáo vừa được một số ngân hàng công bố cho thấy, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay đều lạc quan hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, mở ra triển vọng tươi sáng hơn cho bức tranh ngân hàng sau một thời gian u ám bởi bóng đen nợ xấu.

Báo cáo của Vietcombank cho thấy, 6 tháng đầu năm nay ngân hàng đạt 5.254 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2016 và là mức cao nhất so với cùng kỳ những năm trước. Vietcombank cũng đã chi 2.494 tỷ đồng cho quỹ lương và phụ cấp nhân viên, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính ra bình quân thu nhập của mỗi cán bộ Vietcombank là 26,3 triệu đồng/tháng, cao hơn 4 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó ở MB, thuyết minh báo cáo của ngân hàng nêu rõ thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng trong 6 tháng đầu năm nay là 18,5 triệu đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính riêng lương thì mỗi nhân sự MB lĩnh gần 11,6 triệu đồng/tháng. Nửa năm trôi qua, MB thu về 2.524 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 35,5% so với cùng kỳ.

MB công bố tình hình thu nhập của nhân viên 6 tháng đầu năm 2017 (nguồn BCTC hợp nhất quý 2)

Một ngân hàng khác là Kienlongbank cho biết đã tăng thêm 40% chi phí hoạt động trong nửa đầu năm nay. Dù nhân sự không tăng đáng kể nhưng ngân hàng đã tăng khoảng 19% thu nhập cho nhân viên, lên bình quân 13,5 triệu đồng/người/tháng. Kết thúc 6 tháng, Kienlongbank đạt 137 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Nhà băng này cũng vừa đưa cổ phiếu KLB lên giao dịch trên sàn UPCoM trong ngày cuối của tháng 6.

Trước đó, hồi đầu năm LienVietPostBank đã thu hút sự chú ý của ngành ngân hàng khi quyết định tăng 20% lương cho người lao động. Trong năm 2016 ngân hàng này đã phê duyệt lộ trình tăng lương tổng cộng 50% cho nhân viên trong vòng 3 năm.

Một vài điển hình đầu mùa báo cáo tài chính quý 2 như vậy cũng cho thấy tình hình lương thưởng dành cho cán bộ ngân hàng năm 2017 đã và có triển vọng khá hơn so với những năm trước. Với tình hình này, hẳn nhiều người sẽ bình tâm hơn, yêu nghề hơn, lạc quan hơn và muốn cống hiến nhiều hơn cho ngân hàng chứ không còn nơm nớp lo sợ bị cắt giảm lương bất thình lình như những năm 2012 - 2014.