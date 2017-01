Ông Donald Trump đã làm giàu với BĐS bằng cách nào?

Được thừa hưởng truyền thống kinh doanh của gia đình và những khả năng hoạch định các chiến lược thiên bẩm, Donald Trump nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trên thị trường bất động sản đầy tiềm năng nhưng cũng không ít áp lực cạnh tranh của Mỹ.

Từ những dự án quy mô nhỏ trở thành ông trùm BĐS

Sự nghiệp kinh doanh của ông Donald Trump sớm được bắt đầu từ những dự án bất động sản quy mô nhỏ của gia đình. Năm 22 tuổi, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân trong tay, Donald Trump quay về làm việc cho các dự án bất động sản của bố.

Trong khoảng thời gian làm việc cùng với bố tại văn phòng đặt tại Sheepshead Bay, Brooklyn, New York, Donald Trump từng trực tiếp tiến hành nhiều dự án đầu tư nhỏ và thu được một số thành công

Sau đúng 5 năm làm việc tại các dự án của gia đình, Donald Trump quyết định sẽ tự mình sẽ tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để phát triển theo hướng riêng có hiệu quả và thu nhiều lợi nhuận hơn.

Từ khoản vốn được thừa kế từ gia đình, năm 1971, Donald Trump tới Mahattan tìm cơ hội đầu tư và thành lập nên doanh nghiệp bất động sản mang tên Trump Organization.

Mảnh đất đầu tiên Donald Trump mua là một khu đất bỏ hoang tại khu vực dọc bờ sông Hudson. Sau đó ông đã xây dựng thành những khu chung cư cao cấp Trump Place.

Nhờ những khoản đầu tư mạnh vào khâu thiết kế với phong cách nhà ở hiện đại, Trump Place đã thành công vang dội. Thừa thắng xông lên, Donald Trump tieps tục đầu tư khu trung tâm Trump Tower với quần thể bao gồm 68 tầng và rồi mở rộng sang cả lĩnh vực khách sạn.

Cùng với việc thâu tóm khách sạn St. Moritz Hotel, Commodore Hotel (nay là Grand Hyatt Hotel) rồi đầu tư cải tạo thành những khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới.

Ông Donald Trump cũng trực tiếp đầu tư mua đất xây dựng khách sạn Trump International Hotel and Tower. Đây là khu quần thể bao gồm phần lớn là dịch vụ khách sạn kết hợp với các gian hàng cho thuê bán những sản phẩm nổi tiếng hàng đầu thế giới.

Khẳng định thành công tên tuổi tại thị trường bất động sản trong nước, Donald Trump tập trung hướng tầm mắt ra thị trường bất động sản thế giới. Chỉ dưới một thương hiệu duy nhất và uy tín nhất Trump International Hotel and Tower, Donald Trump đã tiến ra được thị trường Ấn Độ, Hàn Quốc, Ả Rập thống nhất.

Có thể nói chuỗi thành công của Donald Trump luôn tăng theo số tuổi của ông và càng về giai đoạn sau, thành công càng lớn hơn. Ở hầu hết các trung tâm kinh tế lớn nhất của Mỹ, Donald Trump đều lần lượt góp mặt với những tòa cao ốc sang trọng hàng đầu thế giới như Trump World Tower, 555 California Street, The Trump Building, Trump Entertainment Resorts, Trump International Hotel and Tower, Trump Park Avenue...và những công trình lớn của ông tại nước ngoài như International Hotel and Tower Panama, Toronto, Honolulu.

Không chỉ thành công trong BĐS, Donald Trump còn sở hữu các chương trình giải trí, thể thao và có phần hùn trong các chương trình thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ và Hoa hậu tuổi mới lớn của Mỹ. Ông cũng là tác giả của nhiều quyển sách dạy làm giàu nổi tiếng thế giới. Tổng số khối tài sản cá nhân của Donald Trump đã lên tới hơn 4 tỷ USD, đưa ông trở thành một trong những doanh nhân giàu nhất thế giới.

Triết lý kinh doanh: Mua sản phẩm tốt nhất

Đối với Donald Trump, sự thành công không đến từ quy mô đầu tư, cho dù là các căn hộ đơn lẻ, chung cư nhỏ đến cao ốc hàng trăm triệu USD… thì cũng không khác nhau lắm. Điều quan trọng là các chiến lược đầu tư để có được gói thầu, phát triển, thiết kế, tiếp thị để đưa nó đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Với Donald Trump, càng đầu tư lớn thì càng mang lại lợi nhuận lớn.

Ông luôn sẵn sàng ra giá thật cao, chi rộng tay khi chi cho một lô đất tốt, cho dù phải chạy vạy vay mượn. Về địa điểm đầu tư, đó là nơi hài hòa, có tiếng tăm, có đủ nhu cầu phục vụ khách hàng của ông. Và tất nhiên, nơi đó đang có “vấn đề” – cái cớ để mua được giá hời nhất - còn giải quyết vấn đề đó như thế nào là việc của riêng ông.

Khi thực hiện các dự án BĐS, Donald Trump luôn hướng tới những thiết kế với phong cách độc đáo cho sản phẩm, để tạo dấu ấn, lòng tin đối với khách hàng và tạo được thương hiệu cho riêng mình.

Nhắc đến ông, mọi người luôn nhớ đến những tòa nhà cao tầng với kiến trúc lạ mắt, sân golf hoặc chuỗi khách sạn hạng sang, chương trình truyền hình hay các dòng thời trang. Tuy nhiên, điều quan trọng khi nhắc đến Trump chính là chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Donald Trump còn luôn nhấn mạnh triết lý những cánh cửa trở ngại luôn dẫn đến thành công, và theo Donald Trump kinh doanh là phải đối mặt với rủi ro và luôn có những rủi ro, phải sẵn sàng đón nhận những rủi ro hợp lý nhưng sẽ không chơi trò may rủi mà phải luôn kiểm soát rủi ro để một thất bại nhỏ cũng không loại ra khỏi cuộc chơi vĩnh viễn và rủi ro lớn nhất trong cuộc sống đó chính là không sẵn lòng đón nhận rủi ro.

Không những thế Donald Trump còn luôn xác định rằng chúng ta không thể làm việc gì một mình, chỉ có xây dựng một đội ngũ làm việc có đẳng cấp là cách duy nhất để gặt hái được những thành công lớn lao. Và tính cách quan trọng nhất của mỗi doanh nhân là không bao giờ đầu hàng, một khi đã vào guồng, thì mình và các đồng nghiệp không bao giờ lùi bước.

Trong số những nghệ thuật kinh doanh mà Donald Trump đã dành thời gian viết nhiều trong các cuốn sách nói về kinh doanh, thì 4 bí quyết kinh doanh BĐS dưới đây luôn được vị tỷ phú này đề cao.

Thứ nhất, Donald Trump khuyên bất cứ ai có ý định đầu tư BĐS hãy tin tưởng vào thị trường, chính vì vậy vị tỷ phú này khuyên những người mua BĐS nên giữ lại. Ông cho rằng những kẻ đầu cơ xem xét thị trường và mua các loại hàng hóa với mục đích tung ra bán đúng thời điểm để thu một món lợi khổng lồ.

Đôi khi, vài kẻ kinh doanh bất động sản vẫn làm như vậy nhưng nó khá mạo hiểm, vì trong kinh doanh bất động sản, bạn không thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Bằng cách mua, giữ lại và chờ thời cơ để bán, bạn sẽ thu được nhuận lớn hơn về lâu, về dài.

Thứ hai, là nguyên tắc vàng khi lưu ý tới chi tiết. Tỷ phú Donald Trump cho rằng phần lớn những người tham gia vào thị trường bất động sản thường bỏ qua những lời khuyên căn bản nhất.

Những khách hàng để ý cẩn thận tới từng chi tiết thường đưa ra quyết định đúng đắn hơn và thường có được các dự án lớn hơn. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức bạn cần nhưng đừng bao giờ ngừng học hỏi.

Donald Trump cũng khuyên các nhà đầu tư nên “sẵn sàng trả giá cao cho một vị trí tuyệt vời”. Trump phân tích vị trí có đẹp hay không dựa trên 4 yếu tố sau: View đẹp, đẳng cấp, tiềm năng phát triển và sự tiện lợi. Theo quan điểm của Donald Trump, trong bất động sản, vị trí luôn là giá trị trường tồn của bất kỳ dự án nào.

Tránh mất kiên nhẫn là bí quyết thứ ba Tỷ phú Donald Trump cho rằng những nhà đầu tư BĐS cần phải có. Bất động sản được xem là trò chơi đo độ nhẫn nại bởi đánh giá được quy luật của thị trường bất động sản là điều khó khăn, nhất là chỉ trong một thời gian ngắn.

Và trong những lúc thị trường bất động sản xuống dốc thì các hoạt động đầu tư, mua bán hay cải tạo nhà đất đều bị cản trở. Vì vậy, hãy luôn giữ bình tĩnh và kiểm soát bản thân. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn đứng vững và bền bỉ. Bởi vì vòng tuần hoàn luôn diễn ra đấy.