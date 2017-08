Nữ đạo diễn phim kinh dị Việt: Chê Phi Huyền Trang diễn "đơ" thì đó là lỗi của tôi...

Lời nguyền gia tộc có lẽ là phim kinh dị Việt đầu tiên được thực hiện bởi một nữ đạo diễn. Điều này khiến nhiều người trong giới cũng như khán giả tò mò.

Sau khi ra rạp khoảng hơn 1 một tuần, Lời nguyền gia tộc nhận được nhiều phản hồi đa chiều về chất lượng phim.

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền để nghe chị chia sẻ những điều mà người xem vẫn còn thắc mắc.

"Tôi chưa bao giờ dùng "cảnh nóng" để câu người xem"

- Lời nguyền gia tộc ra mắt vào đúng dịp khán giả đang sốt với 2 phim kinh dị ngoại là Ngôi nhà ma ám và Annabelle, điều này có khiến đạo diễn Đặng Thái Huyền lo lắng phim của mình sẽ bị lép vế không?

Với tình hình cứ một tuần là khoảng 5 phim nội, ngoại ra rạp nếu không đụng phim này thì đụng phim khác. Sợ thì tốt nhất là không làm phim rạp nữa (cười).

Tôi không sợ phim bị lép vế mà sợ là khán giả không xem phim nhưng không hề ngại ngần tuyên bố "phí tiền xem phim Việt". Đó là nỗi buồn lớn nhất của người làm nghề giữa cuộc chiến không cân sức với phim ngoại nhập, đã vậy lại còn luôn được ưu tiên suất chiếu, giờ chiếu.

- Vậy đến thời điểm này sau khoảng hơn 1 tuần ra mắt, doanh thu của Lời nguyền gia tộc có khả quan không chị?

Mặc dù luôn bị xếp lịch chiếu vào giờ không đẹp (rất trễ hoặc rất sớm) hoặc không ở rạp trung tâm nhưng lượng khán giả đến xem Lời nguyền gia tộc khá đông. Tôi không được biết doanh thu nhưng nhà sản xuất báo là rất tốt.

- Nhiều người trong nghề nhận xét rằng, Lời nguyền gia tộc là một trong ít phim đáng xem nhất của Việt Nam từ trước tới nay tuy nhiên khâu quảng cáo có vẻ sai sai khi tập trung vào cảnh nóng trong phim. Chị nghĩ sao?

Tôi là một đạo diễn, hoàn thành xong phim là tôi đã xong nhiệm vụ của mình. Khâu truyền thông không thuộc thẩm quyền của tôi. Tuy nhiên tôi cho rằng ngay khi tung trailer, teaser và poster lên fanpage hay trên các diễn đàn, mọi người có vẻ quan tâm tới yếu tố "cảnh nóng" trong phim.

Bản thân tôi khi được hỏi về vấn đề này cũng luôn nói, tôi không bao giờ dùng "cảnh nóng" để câu người xem vì đó là chiêu cũ rồi, hãy tới xem tôi kể một câu chuyện tâm lý kinh dị theo cách của Đặng Thái Huyền.

Tôi tự hào là tới thời điểm này, khi đụng đầu một phim cùng thể loại được coi là bom tấn của nước ngoài, Lời nguyền gia tộc vẫn có chỗ đứng rất tốt.

Tôi thấy buồn cười khi một số antifan đem film tôi ra so sánh với phim nước ngoài và nói, phim tôi chỉ đứng hạng B so với phim kia. Trời ạ, đến phim hạng B, C của nước ngoài cũng đầu tư hàng mấy chục triệu đô. Phim Việt đầu tư trên dưới triệu đô đã được coi là kinh phí khủng.

Thế nên làm ơn đừng so sánh, đừng ngồi đó buông lời cay đắng. Hãy có lòng tự trọng của một người Việt khi phát ngôn. Và khi phát ngôn với tinh thần xây dựng, có tâm, có tầm thì tôi luôn lắng nghe và ghi nhận.

- Từ trước đến nay, Đặng Thái Huyền được gọi với biệt danh "đạo diễn phim chiến tranh", lý do gì mà chị lại "mạo hiểm" đến với phim kinh dị? Có phải vì cát-xê nhà sản xuất trả cho chị rất cao?

Tôi không mạo hiểm. Tôi không thể mạo hiểm với số tiền lớn của nhà sản xuất. Tôi là người tỉnh táo, luôn có hoạch định rõ ràng con đường đi của mình. Dòng phim tâm lý kinh dị tôi yêu thích từ lâu, chỉ là đến lúc có cơ hội thì bắt tay vào làm thôi.

Còn cát-xê ư? Tôi không phải là người cao ngạo tới mức nói "không cần tiền" nhưng tôi chưa bao giờ lấy tiền là mục tiêu cho cuộc sống, đặc biệt là công việc của mình. Tôi chỉ làm những việc mà tôi yêu thích, nhận những kịch bản mà tôi bị thu hút.

- Vậy chị làm thế nào để có thể không bị lẫn lộn giữa các thể loại phim và các dòng phim vì được biết ngoài điện ảnh chị còn rất thành công với phim truyền hình?

Mọi người nói tôi là người hoạch định rất tốt cuộc sống và công việc. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Khi nhận lời làm phim nào, tôi đọc rất kỹ kịch bản để coi mình có thể làm gì, xử lý thế nào tốt nhất khi lên phim.

Và quan trọng, tôi luôn nhắc mình ai sẽ là người coi nó tức là định vị loại hình khán giả để có thể điều chỉnh phim hướng đúng mục tiêu. Đây cũng là một vài kinh nghiệm khi tham gia làm ở các công ty quảng cáo hồi mới ra trường.

Tôi không chắc là mình sẽ luôn thành công hay không nhưng ít nhất tôi tự hào vì phim có dấu ấn cá nhân không trộn lẫn và lượng khán giả yêu thích phim của mình.

"Tại sao không nghĩ khi bước ra khỏi phim của tôi, họ sẽ tỏa sáng"

- Quay trở lại với phim Lời nguyền gia tộc khi xem lại sản phẩm của mình chị hài lòng bao nhiêu phần trăm?

Có thể tôi là người bảo thủ, cực đoan trong công việc. Tôi nhìn ra những vấn đề trong phim của mình nhưng "nếu được làm lại tôi sẽ..." là cụm từ không bao giờ có trong từ điển của tôi.

Bởi lẽ, tôi tin chắc nếu làm lại chưa chắc tôi đã xử lý tốt hơn. Tôi và ekip đã dồn tất cả sức lực, tâm huyết của mình khi bấm máy.

Mỗi một tác phẩm là mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu của ekip đã đổ xuống. Sao tôi có thể không hài lòng được chứ? Chỉ là sau mội tác phẩm, tôi sẽ trưởng thành và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn mà thôi.

- Nếu nói Đặng Thái Huyền liều khi lựa chọn dàn diễn viên ít tên tuổi của showbiz Việt sẽ ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé và độ quảng bá cho phim thì chị nghĩ sao?

Sao phải cần tới Ngôi sao để làm phim toả sáng. Tại sao không nghĩ khi bước ra khỏi phim của tôi họ sẽ toả sáng. Và mọi người biết là nhìn vào thực tế thì không phải tôi nói suông mà, đúng không?

- Vai diễn của nghệ sĩ nào khiến chị hài lòng nhất trong phim?

Tôi hài lòng và yêu tất cả các diễn viên trong phim. Trong điều kiện làm phim tại các bối cảnh gian khổ, khắc nghiệt, thời tiết bất lợi, chưa có bất kỳ nghệ sỹ nào nửa lời ca thán, trách móc. Họ lăn xả và hy sinh cho vai diễn. Tôi rất xúc động về điều đó.

- Nhiều người cho rằng vì nữ chính diễn vẫn "hơi đơ" nên khi lên phim chị đã cắt rất nhiều khiến Lời nguyền gia tộc dường như chỉ có nhân vật chính là nam?

Không phải. Tất cả tuyến nhân vật trong phim được tôi tuân thủ rất chặt theo kịch bản ban đầu. Phi Huyền Trang nhận kịch bản vào giờ chót nhưng hoàn thành rất tốt phần việc của mình.

Tôi muốn cô ấy xuất hiện trong khung hình với vẻ lạnh lẽo, u ám, ít sinh động trên cơ mặt, thần thái thiếu sinh khí... vì sau này khán giả mới vỡ lẽ đó thực chất là một hồn ma trú ngụ trong hình hài của một cô gái xuân thì.

Mọi người chê cô ấy diễn "đơ" thì đó là lỗi của tôi. Tôi đã không làm khán giả hiểu được ý tưởng của mình.

- Vai Hom của Khương Ngọc cũng được đánh giá rất cao trong phim nhưng trên mạng xã hội không ít người comment, họ thấy bóng dáng anh Hù (do Thái Hòa đảm nhận) trong phim Quả tim máu ra rạp cách đây 3 năm - kiểu nhân vật hài hước, luôn xuất hiện bất ngờ nhưng lại là người nắm giữ mấu chốt mọi vấn đề trong phim...

Vậy sao? Thật tiếc tôi chưa xem Quả tim máu nên không thể nói điều gì. Nhưng thể loại phim kinh dị hay bất kỳ thể loại nào cũng từng ấy chiêu trò, mảng miếng... quan trọng áp dụng thế nào, áp dụng ra sao và có thành công hay không.

Chị nói là vai diễn ông Hom của Khương Ngọc đánh giá rất cao, vậy đó là câu trả lời giúp tôi rồi.

- Vậy sau phim này chị đã có dự án điện ảnh mới nào để "khuynh đảo" rạp chiếu phim trong nước chưa?

Nói "khuynh đảo" tôi thật không dám nhận. Tôi chỉ là một trong rất nhiều đạo diễn trong giới làm nghề. Ai cũng muốn làm tốt phần việc của mình. Chỉ cần khán giả yêu thương, ủng hộ thì chúng tôi thêm tự tin, thêm có động lực để bắt tay vào các tác phẩm tiếp theo.