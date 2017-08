Phi Huyền Trang: Tôi đánh đổi một cuộc tình vì "cảnh nóng" trong phim Lời nguyền gia tộc

Ngày 18/8, phim kinh dị Việt Lời nguyền gia tộc đã chính thức ra rạp trên toàn quốc. Hiện tại, các nhân vật chính trong phim đang khiến khán giả rất quan tâm dù chưa phải là những cái tên nổi đình nổi đám nhưng lại được đánh giá cao nhờ diễn xuất tốt.

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với nữ chính của Lời nguyền gia tộc - diễn viên Phi Huyền Trang.

Cô cho biết, bản thân không bị phân tâm vì mình là nhân tố mới của điện ảnh. Và cô cũng đã cố dốc hết sức cho vai diễn An Nhiên dù phải chấp nhận đánh đổi nhiều thứ.

Một cảnh trong phim Lời nguyền gia tộc của Phi Huyền Trang.

"Cảnh nóng" trong phim không khiên cưỡng, lố bịch



Diễn viên Diệp Bảo Ngọc từ chối Lời nguyền gia tộc vì "cảnh nóng". Tại sao Phi Huyền Trang lại nhận lời thay thế?

Đối với tôi "cảnh nóng" không phải là yếu tố tiên quyết có nhận vai hay không. Điều khiến tôi muốn nhận vai đó chính là nội dung, là kịch bản, là sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu của ê kíp làm phim và nhà sản xuất.

Những điều đó khiến tôi cảm thấy mình được tôn trọng nên nhận lời. Và tôi cũng muốn khẳng định tôi được lựa chọn chứ không phải là diễn viên đóng thế một vai diễn mà người khác từ chối.

Phi Huyền Trang chưa phải là tên phòng vé, vậy lý do vì sao chị lại may mắn được mời vào vai diễn nặng ký như vậy?

Tôi nghĩ, một bộ phim tạo ra được ngôi sao thì đó mới là thành công. Còn nếu như ngôi sao làm nên một bộ phim thì đó là điều rất bình thường.

Tôi không có khái niệm về "tên phòng vé" vì những ngôi sao lớn, thậm chí là những người đã từng được mệnh danh "ông vua phòng vé" nhưng vẫn chưa hoàn toàn minh chứng được một điều, họ xuất hiện trong bất kỳ một bộ phim nào thì phim đó thành công.

Bởi vậy, tôi cảm thấy việc thành công hay không thành công không phải là xuất phát từ cái tên phòng vé.

Như gần đây, bộ phim Em chưa 18 – nữ diễn viên chính cũng lần đầu đóng phim nhưng vẫn rất thành công. Cho nên, việc mình chưa phải là cái tên phòng vé, nó không phải là điều khiến tôi e ngại. Mà biết đâu sau phim Lời nguyền gia tộc thì lại có cái tên phòng vé mới thì sao (cười).

Còn lý do tôi nhận được vai diễn thì cũng giống như các nghệ sĩ khác thôi. Tôi đi casting từ những ngày đầu tiên khởi động dự án. Ngoài tôi còn có cả Á hậu Huyền My, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo… Mà thật ra thời điểm đó, vai diễn được "đo ni" cho Huyền My chứ cũng không phải là Diệp Bảo Ngọc.

Còn sau này khi được lựa chọn, tôi cũng không hỏi lại họ là lý do tại sao. Kể cả những mâu thuẫn của nhà sản xuất với diễn viên trước đó, tôi cũng không bận tâm. Tôi chỉ biết mình có duyên với vai diễn thì phải nghiên cứu, đầu tư và thể hiện thật tốt.

Nhưng vẫn có nhiều tin đồn, Phi Huyền Trang nhận được vai diễn này là nhờ có đại gia nâng đỡ?

Hoàn toàn không phải thế, tôi nhắc lại là mình đã xuất hiện ngay tại buổi đầu tiên và casting chứ không phải tôi không tham gia gì rồi cuối cùng đến khi bắt máy tôi được vào vai chính.

Nếu vai diễn đến với tôi dễ dàng như vậy thì mọi người mới nên đặt dấu hỏi là: "Tại sao cô ấy lại xuất hiện trong bộ phim này?".

Phi Huyền Trang trong buổi ra mắt phim.

Thời gian gần đây, giới truyền thông khi nhắc đến vai diễn của Phi Huyền Trang chỉ nghĩ đến "cảnh nóng". Vậy ngoài cảnh đó thì phân đoạn nào trong phim khiến chị ấn tượng nhất?

Trong phim Lời nguyền gia tộc, tôi thủ vai An Nhiên là nữ chính nên xuyên suốt từ đầu đến cuối phim đều xuất hiện. Thế nên "cảnh nóng" chỉ là một phần nào đó để khán giả tò mò, quan tâm đến rạp xem. Mà thật ra những "cảnh nóng" đó cũng rất nhẹ nhàng, không khiên cưỡng hay lố bịch.

Còn đằng sau "cảnh nóng" là nhiều câu chuyện có tình tiết hấp dẫn, có hỉ nộ ái ố nhân sinh của con người. Và nó chứng minh một điều, trên nhân gian này thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, những người đã chết rồi mà là những người sống với trái tim đã chết.

Do vậy, phim có rất nhiều cảnh khiến tôi bị ám ảnh như cảnh quay sinh nở, cảnh xô xát trên thác cao 30m hay cảnh bị đánh đập cho đến chết.

Tất cả những cảnh đó tôi đều làm mà không cần diễn viên thay thế. Tôi đã làm việc và cống hiến rất nghiêm túc nên tôi không nghĩ mình được lựa chọn một cách vô tình vào vai diễn này.

Bạn trai nổi giận vì nói dối

Phải chờ đợi tới khi gần 30 tuổi, Phi Huyền Trang mới có một vai diễn chính trong phim điện ảnh. Suốt quãng thời gian trước đó có bao giờ chị thấy bế tắc, chán nản?

Nếu như nói phải chời tới 30 tuổi mới có vai diễn đầu tay thì không đúng bởi vì tôi không phải vào nghề từ năm 20 tuổi.

Tôi mới tham gia nghệ thuật tính đến thời điểm này là chưa được 3 năm. Với tuổi nghề như vậy thì tôi vẫn là một người quá may mắn. Nhưng tôi nghĩ ở bất kỳ độ tuổi nào đi chăng nữa, 30, 40, 50… nhưng có được những vai diễn khiến mình đam mê, tâm huyết hoặc có thể nói là để đời thì tôi đều có thể đợi được.

Như vậy nghệ thuật với Phi Huyền Trang giống như một cuộc dạo chơi chứ không phải là đam mê từ nhỏ?

Tôi có đam mê nhưng không được sự ủng hộ của gia đình. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học như mong muốn của cha mẹ tôi mới bắt đầu theo đuổi đam mê của mình.

Chỉ vì cảnh nóng trong phim, Huyền Trang và bạn trai đã tạm dừng mối quan hệ yêu đương.

Khi bước chân vào showbiz chị có bị "sốc" bởi những cạm bẫy tình – tiền của nghề này không?

Tôi kiếm ra tiền nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh đổi bản thân mình để lấy những gì mà bản thân mình kiếm ra được.

Với tôi những cái gì gọi là phù du dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng mất đi. Và cái thứ mình mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được đó chính là danh dự của bản thân.

Có lẽ vì thế mà đến tận bây giờ mọi người thấy tôi chưa nổi bật, chưa xuất sắc, chưa nổi tiếng… bởi vì tôi chỉ làm những thứ mà mình yêu thích. Tôi không tìm mọi cách pr cho bản thân hay sử dụng scandal để gây chú ý mặc dù tôi có rất nhiều cơ hội để làm điều đó.

Ví dụ như trong số những bạn trai tôi có những người rất nổi bật trong showbiz chẳng hạn nhưng tôi chưa bao giờ công bố để thu hút sự chú ý. Thế nên mọi thứ đến với tôi đều là do sự cố gắng và một chút may mắn.

Còn chuyện đại gia theo đuổi hay có những lời đề nghị khiếm nhã thì chắc chắn là có bởi vì hình ảnh của tôi trên mạng cũng khá sexy. Nhưng quan trọng là cách mình thể hiện ra như thế nào thôi.

Phi Huyền Trang cũng đã gần 30 tuổi rồi, bố mẹ chị có giục lấy chồng không?

Bố mẹ thì có nhưng tôi sẽ chờ đợi đến lúc nào tìm được tình yêu đích thực của mình mới lập gia đình chứ không vì tuổi tác mà phải lấy chống.

Thật ra trước khi quay bộ phim này thì tôi đang có bạn trai. Nhưng sau đó những hình ảnh "cảnh nóng" của tôi trong phim được tung ra thì bạn trai tôi nổi giận. Lỗi là do tôi giấu anh ấy. Khi anh hỏi phim có "cảnh nóng" không thì tôi bảo không điều đó khiến anh hoài nghi về sự chân thành của tôi, anh không hiểu tôi yêu anh ấy hay chỉ thích đi đóng phim.

Hơn nữa, anh cũng không chịu được áp lực dư luận nên chúng tôi đã quyết định dừng một thời gian để xem có thực sự cần nhau không, tin tưởng nhau không. Tính đến nay chúng tôi tạm thời xa "ngừng yêu" được khoảng 2 tháng.

Thế nên mới nói là phim Lời nguyền gia tộc đã làm mất của tôi rất nhiều thứ (cười). Tôi đã phải đánh đổi mồ hôi, máu, nước mắt và cả cuộc tình của mình.