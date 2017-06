Nữ chủ nợ thuê côn đồ siết nợ bằng "luật rừng"

Duyên và đồng bọn đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội.



Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội chia sẻ:

Đây là nhóm đối tượng cho vay lãi nặng dẫn đến siết nợ bằng vũ lực. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Duyên chủ mưu, đã cấu kết với các đối tượng cầm đồ ở TP Lào Cai, Hà Nội và các tỉnh Yên Bái, Nam Định thực hiện hành vi phạm tội, vụ việc được ngăn chặn kịp thời đã góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Liên quan đến vụ án nêu trên, ngày 27-6, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Lưu Hồng Bảy (41 tuổi) và Trần Văn Giang (28 tuổi) - cùng trú tại phường Phú Diễn, huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Lê Trung Kiên (34 tuổi, ở tại phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Thị Duyên; Trần Giang Đông (29 tuổi, trú tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Trần Xuân Huy (18 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị Tăng Thị C. (29 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) gửi đến Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội.

Trong lá đơn gửi đến Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Đội 4), chị C. tố giác Nguyễn Thị Duyên đã thuê một số đối tượng lưu manh, côn đồ ép chị phải viết giấy nhận nợ số tiền là 1,5 tỷ đồng...

Trong tâm trạng hoảng sợ, chị kể lại: Khoảng 6 năm trước, qua các mối quan hệ làm ăn, chị C. quen Duyên.

Sau đó, nạn nhân đã nhiều lần vay tiền của Duyên với lãi suất từ 1.000 – 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày và các khoản vay trước đó đều đã thanh toán đủ.

Ngày 23-11-2015, do cần tiền làm ăn, chị C. tiếp tục vay của Duyên 300 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày. Chị C. đã trả lãi đến hết tháng 6-2016... và vì nhiều lý do không còn khả năng chi trả.

Duyên đã nhiều lần liên lạc bằng điện thoại, chị C. vì không có tiền nên cứ lần nữa không trả...

Sau đó, Duyên cùng các đối tượng liên tục đến nhà chị C. đe dọa gia đình chị, yêu cầu bố mẹ chị phải trả nợ thay cho gái, bằng không sẽ xử theo "luật xã hội". Các đối tượng hẹn ngày 23-6, nếu chị C. không trả tiền thì sẽ dùng súng bắn...

Duyên và đồng phạm "tra tấn" chị và gia đình cả về thể xác và tinh thần khiến họ "ăn không ngon, ngủ không yên".

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Cơ quan Công an nhận định đây là đối tượng siết nợ, hoạt động chuyên nghiệp, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội xác lập án đấu tranh...

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 23-6, khi các đối tượng trên đang thực hiện hành đe dọa, cưỡng đoạt tài sản thì các trinh sát Đội 4 đã mật phục, bắt quả tang nhóm đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, Phòng CSHS thu giữ tang vật là 300 triệu đồng; 1 giấy ủy quyền có nội dung Nguyễn Thị Duyên ủy quyền cho Lê Trung Kiên đòi nợ chị C. và 1 giấy nhận tiền điền nội dung Nguyễn Thị Duyên nhận 300 triệu đồng của chị C. cùng với 2 chiếc xe ô tô loại Ford và Chevrolet, là phương tiện các đối tượng đi đến nhà chị C. để siết nợ.

Điều hành ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản này là Nguyễn Thị Duyên, một đối tượng làm nghề cho vay nặng lãi (tín dụng đen) tại TP Lào Cai....

Sau nhiều lần đòi nợ chị C. không thành, Duyên đã nhờ Lê Trung Kiên, cũng là đối tượng cho vay lãi, có cửa hàng cầm đồ ở TP Lào Cai đứng ra đòi nợ thay Duyên.

Qua quan hệ xã hội, Kiên biết Lưu Hồng Bẩy, biệt danh Tiến “đen”, chú họ của đối tượng Đức “Cổ Lễ”, cũng là “dân anh chị” lưu manh có tiếng ở Hà Nội.

Khoảng cuối tháng 4-2017, Kiên cùng Duyên xuống Hà Nội gặp Bẩy. Tại đây, Bẩy yêu cầu Duyên phải viết giấy ủy quyền đòi nợ, Duyên đồng ý. Sau đó, Bẩy chụp ảnh giấy ủy quyền rồi gửi tin nhắn cho Duyên làm mẫu...

Ngày 5-5-2017, Kiên, Duyên cùng một số đối tượng, đều là đàn em của Kiên từ Lào Cai xuống Hà Nội. Trên đường đi, Kiên đã liên hệ với Bẩy, các đối tượng hẹn gặp nhau tại một quán cà phê tại khu vực quận Long Biên.

Trong quá trình ngồi uống nước tại đây, Duyên đã liên lạc, yêu cầu chị C. đến nói chuyện. Khoảng 10h30 cùng ngày, chị C. đến. Tại đây, mặc cho chị C. van xin, Bẩy và các đối tượng tiếp tục đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân.

Trong tình huống đó, chị C. buộc phải làm theo yêu cầu của cá đối tượng. Duyên yêu cầu chị C. phải trả cho Duyên 1,5 tỷ đồng.

Chị C. phải trả trước 500 triệu đồng vào cuối tháng 5-2017. Chúng còn ép nạn nhân, viết vào mặt sau của giấy ủy quyền với nội dung xác nhận số nợ trên nhưng chị C. không đồng ý. Để dằn mặt nạn nhân, Kiên tiếp tục uy hiếp, khiến chị C. buộc phải đồng ý.

Đến cuối tháng 5-2017, chị C. vẫn chưa thu xếp trả được số tiền trên thì Bẩy gọi điện đe dọa. Kiên lớn tiếng, nếu chị không trả tiền sẽ cho người đập nhà, chặt chân... rồi đe dọa tính mạng của chị.

Những ngày đó, đối tượng cùng đàn em liên tục đe dọa, qua điện thoại các đối tượng nói rằng chúng đang trốn lệnh truy nã nên không sợ bất kỳ ai...

Không chỉ đe dọa nạn nhân C., các đối tượng còn uy hiếp tinh thần của bố, mẹ chị C. Liên tiếp bị các đối tượng uy hiếp, đe dọa, chị C. và người thân trong gia đình vô cùng hoang mang...

Chưa dừng lại ở đó, ngày 11-6, Kiên, Duyên, Bẩy cùng một số đối tượng từ Lào Cai lại xuống Hà Nội nhưng hôm đó chỉ có bố, mẹ và em gái của chị Duyên ở nhà.

Vẫn bằng những giọng nói de dọa, chúng yêu cầu bố mẹ chị C. phải đưa chị C. về nhà, nếu không sẽ bắc loa thùng để đòi nợ.

Trong tình huống đó, bố mẹ chị C. đã gọi điện thoại cho con gái về giải quyết. Qua điện thoại, chị C. van xin Bẩy thì đối tượng này hẹn đúng 16 giờ ngày 23-6 phải có tiền trả nợ.

Trong những ngày đó, chị C. và những người thân trong gia đình đôn đáo khắp nơi để vay mượn và đã gom được 300 triệu đồng. Đến 16h ngày 23-6, Duyên, Kiên, Bẩy cùng đồng bọn đến nhà chị C., chị đã giao 300 triệu đồng nhưng đối tượng vẫn không đồng ý.

Chủ nợ Duyên đã yêu cầu chị C. sau 10 ngày phải trả nốt 200 triệu đồng còn lại.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân viết giấy hẹn. Khi chị C. đang viết giấy trả tiền cho Duyên, thì lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm ập đến bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ bằng “luật rừng” dẫn đến cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Thị Duyên cùng đồng bọn.