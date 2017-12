Nóng: Đang tiến hành khám xét nhà ông Đinh La Thăng

Tối 8/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có mặt bên ngoài tòa CT4 - chung cư Sông Đà (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nơi có nhà của ông Đinh La Thăng để tiến hành khám xét.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 20h20 việc khám xét vẫn đang diễn ra. Phóng viên được yêu cầu không được vào gần khu vực chung cư mà phải đứng phía ngoài cổng tòa nhà. Điện ở phía cổng vào tòa nhà cũng bị tắt.

Xe của cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết, đang điều tra mở rộng vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), gây thiệt hại 800 tỷ đồng của PVN góp vốn vào Oceanbank.

Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phóng viên đứng ngoài khu nhà.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định Khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với ông Đinh La Thăng theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự.

Ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 2/9/1960, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.



Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật.