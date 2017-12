Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, tạm giam, đình chỉ sinh hoạt Đảng

Ngày 8/12, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã ký quyết định về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương.

Cụ thể, theo đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy (gồm cả sinh hoạt Ban chấp hành Trung ương) đối với ông Đinh La Thăng từ ngày 8/12 theo Quyết định khởi tố bị can số 522/C46, ngày 8/12/2017 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46, ngày 8/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Thời hạn đình chỉ được tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có).

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã họp phiên bất thường, thông qua hai Nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng.

Theo đó, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa, đã có liên quan đến hai vụ án kinh tế nghiêm trọng mà cơ quan công an đang tiến hành điều tra.

Trước đó, theo thông tin từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi nghe Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối đọc Tờ trình số 47/Ttr-VKSTC ngày 8/12/2017, trên cơ sở quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 và Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, tiến hành biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua Nghị quyết số 456/NQ- UBTVQH14 ngày 08/12/2017 “Về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV”.