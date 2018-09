[NÓNG] Bắt được nghi phạm sát hại vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên

Trưa 3/9, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận đã bắt nghi phạm liên quan vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong đêm với nhiều vết thương ở P. Hồng Châu, TP Hưng Yên.

Theo Đại tá Tùng, bước đầu xác định, đối tượng này không hề có liên quan, họ hàng gì với gia đình nạn nhân.

Thông tin ban đầu của cơ quan công an, đối tượng này cư trú tại TP Hưng Yên và từng có tiền án.



Lãnh đạo Công an tỉnh thông tin thêm, dự kiến 15h hôm nay, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ công bố danh tính đối tượng này.

Đồng thời, trong chiều nay, tại trụ sở Công an tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và Giám đốc Công an tỉnh sẽ tổ chức lễ trao thưởng cho Ban chuyên án và các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ giết người này.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng công bố động cơ gây án và quá trình truy bắt đối tượng giết người.

Trước đó, rạng sáng 17/8, tại số nhà 6 đường Linh Đài (Khu phố Nam Tiến, P. Hồng Châu, TP Hưng Yên.) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong với các vết thương trên người. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Trường, (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978).



Tại hiện trường, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người, chị H. bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị, đến khoảng 8h ngày 17/8 chị H. đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Đại tá Đỗ Đình Hào (Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên) đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên sau đó đã nhanh chóng tổ chức hỏi thăm động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân đồng thời vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 19/8, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra, truy đối tượng thủ gây án.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Giết người để nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Từ dấu vết hiện trường và lời khai người có liên quan, bước đầu, Ban chuyên án đã phát đi thông báo xác định nghi can gây án là nam giới khoảng 20 đến 35 tuổi, tầm cao 1m65 đến 1m73.

Đối tượng đội mũ lưỡi trai, có thể đi giày nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có ba sọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh, đi tất cổ ngắn màu xám và mặc quần dài, áo tối màu.