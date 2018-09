Bắt người chồng đâm vợ nhiều nhát ngay tại nhà ngoại

Liên quan đến vụ chồng đâm vợ tử vong ở xã Tây An (huyện Tiền Hải), sáng 3/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng PC45 (Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, công an tỉnh này đã bắt giữ Đinh Trọng Hoan (27 tuổi, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) nghi phạm trong vụ án.

Hoan bị bắt giữ ngày hôm qua (2/9), hiện Công an tỉnh Thái Bình đang lấy lời khai nghi phạm phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào khuya 31/8, Hoan sang nhà cha, mẹ vợ ở xã Tây An, huyện Tiền Hải. Tại đây, giữa Hoan và vợ là chị L.T. D. (28 tuổi) xảy ra mâu thuẫn.

Không kiềm chế được bản thân, anh này cầm dao đâm vợ nhiều nhát dẫn đến thương tích nặng, tử vong sau đó. Gây án xong, Hoan trốn khỏi hiện trường.

Theo Công an huyện Tiền Hải, giữa Hoan và chị D. có một con trai 6 tuổi. Chị D. làm việc tại Hà Nội, còn Hoan mới đây chuyển về xã Vũ Lăng (huyện Tiền Hải) thuê một căn nhà làm xưởng may mặc.

Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chị D. về nhà thì xảy ra chuyện.