Niềm hi vọng số 1 thua sốc, Việt Nam vẫn "quét sạch" Trung Quốc ở nội dung sở trường

Sau 2 chiến thắng khá đơn giản, người hâm mộ hi vọng game thủ Chim Sẻ Đi Nắng sẽ thẳng tiến đến trận chung kết nội dung Solo Random thuộc giải AOE Việt Trung 2017.



Tuy nhiên, cú sốc đã diễn ra tại vòng tứ kết. Một chút kém may mắn cùng phong độ không đạt mức cao nhất, Chim Sẻ Đi Nắng để thua với tỉ số 0-3 trước Gunny (Việt Nam) và chính thức chia tay thể loại Solo Random.

Vòng tứ kết cũng chứng kiến thất bại của Shenlong - đại diện cuối cùng bên phía đoàn Trung Quốc. Dù thi đấu khá hay và khắc phục thành công những thế bài bị đánh giá là xấu, Shenlong vẫn chịu thua 2-3 dưới tay game thủ No 1 (Việt Nam).

Kể từ vòng bán kết, nội dung Solo Random sẽ là cuộc chiến nội bộ dành cho đoàn Việt Nam với 2 cặp đấu: No 1 vs Hông Anh, Hoàng Mai Nhi vs Gunny.

Kết quả chi tiết vào tứ kết: