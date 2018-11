Những Pokemon nào đã xuất hiện trong trong đoạn trailer phim thám tử Pikachu?

Vào ngày hôm nay, đoạn trailer đầu tiên của bộ phim Detective Pikachu với sự lồng tiếng của diễn viên nổi tiếng vào vai Dealpool, Ryan Reynolds, đã chính thức được ra mắt. Bộ lấy ý tưởng dựa trên trò chơi giải đố ăn khách Great Detective Pikachu: The Birth of a New Duo của Nhật Bản.

Với chất giọng hài hước của người từng đảm nhận Deadpool bựa, người xem đã có những giây phút bất ngờ và vô cùng sảng khoái khi thấy Pikachu vàng khè lải nhải giọng nói của nam diễn viên này.

Nhưng với các fan Pokemon, điều khiến họ thích thú nhất chính là việc những con thú quen thuộc chỉ xuất hiện trong game hay phim hoạt hình cũng đã lần đầu xuất hiện trong một bộ phim người thực. Đã có nhiều fan đếm xem có bao nhiêu Pokemon đã xuất hiện trong đoạn trailer, và dưới đây là thống kê chi tiết đầu tiên về những Pokemon có mặt chính thức trong phim.

Cảnh mở đầu

Ngay trong cảnh mở đầu đoạn trailer, người xem đã thấy được khung cảnh của thành phố Ryme, một nơi kết nối con người và Pokemon. Dĩ nhiên, nơi này sẽ phải có sự xuất hiện của 1 vài Pokemon để làm minh họa cho điều đó. Người xem có thể nhận ra ngay hình ảnh của Flabébé và Comfey, 2 Pokemon hệ Fairy trong cảnh này.

Ngoài ra, cảnh dưới mặt đất còn có sự xuất hiện của Charmander, Dodrio và Bouffalant ẩn giấu khá kỹ khoảng phía sau.

Phòng của Tim

Tim đã từng ước mơ trở thành một huấn luyện viên, thế nên việc phòng của cậu ta mang đầy hình ảnh và poster về Pokemon cũng không có gì là lạ. Người xem có thể nhận ra ngay hình ảnh của Blatoise ở góc trái, rồi sau đó là Dragonite đấu với Hypno và cả Articuno vs. Steelix. Ngoài ra, còn có 1 chiếc poster Charizard, hình Rayquaza trang trí ở phía trên nữa.

Trong cảnh Tim ngồi trên giường, chúng ta có thể thấy được tấm poster Reshiram vs. Zekrom.

Và dĩ nhiên là không thể thiếu được chú chuột điện lông vàng rồi.

Cảnh trong khu chợ

Emolga là thứ đầu tiên mà người xem thấy ở trên các gian hàng bên trái. Ở phía dưới bên phải, không khó để nhận ra cái lưng hồng của Audino. Ngoài ra, còn có hình ảnh của của Venusaur và Joltik nữa.

Pancham và Squirtle bị mất tích trong cảnh này.

Và còn đó là những Pokemon khác nữa!

Charizard chiến đấu trong lồng.

Một bầy Ash Greninja.

Psyduck và Jigglipuff, phía sau là sự xuất hiện của búp bê Gengar, poster Primeape và Machamp.

Đàn Bulbasaur và Morelull.

Và cuối cùng là Mr. Mime.

Theo dự kiến, thám tử Pikachu sẽ ra rạp vào ngày 11/5/2019. Từ giỡ cho tới lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ còn nhiều trailer với sự xuất hiện của nhiều Pokemon khác nữa để chờ đợi.