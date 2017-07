Những lát cắt khốc liệt và tinh vi khi bắt đối tượng truy nã quốc tế

Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục C52 cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và Cục hợp tác quốc tế Bộ Công an Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ về triển khai cao điểm truy nã tội phạm 3 lần (thời gian thực hiện từ năm 2015 đến 30-6-2017).

Các lực lượng thuộc Công an Việt Nam, Công an Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã lẩn trốn giữa hai nước.

Sau 3 đợt cao điểm, từ 2015 đến nay, Công an Việt Nam - Trung Quốc đã phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ, vận động đầu thú 130 đối tượng, trong đó Công an Việt Nam đã bắt và trao trả cho Trung Quốc 49 đối tượng truy nã người Trung Quốc lẩn trốn tại địa bàn Việt Nam.

Công an Trung Quốc đã bắt và bàn giao cho Công an Việt Nam 38 đối tượng truy nã và một thi thể đối tượng truy nã. Hai bên đã phối hợp xác minh, truy quét 43 đối tượng truy nã của Việt Nam trốn sang Trung Quốc, buộc trốn ngược về Việt Nam bị Công an Việt Nam đón lõng, truy bắt ngay từ khu vực biên giới.

Kết quả bước đầu đó đã góp phần quan trọng trong hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc...