Đối tượng truy nã trốn trên đảo vắng

Ngày 22-7, tại một đảo hoang trên biển Hải Phòng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hoàng Văn Thành (21 tuổi, trú tại thôn 13, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, ảnh) - đối tượng truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định tháng 6-2017.

Trước đó tháng 3-2017, Thành mượn xe máy Yamaha Exciter của người bạn tên Đ (trú tại xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) để sử dụng làm phương tiện đi lại, nhưng lại đem chiếc xe máy trên đến tiệm cầm cố lấy 13 triệu đồng tiêu xài và trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 6-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên đã ra Quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Thành về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Để trốn tránh pháp luật, Thành đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước và còn định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, nhưng không thành.

Trong quá truy bắt, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã xác minh và làm rõ Thành đang làm đầu bếp cho một nhà bè hải sản tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Biết mình đang bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng vây bắt, Thành đã nhanh chân rời bè, trốn đến một đảo vắng trên biển Hải Phòng.

Đảo này nằm ở xa đất liền, hẻo lánh ít tàu thuyền qua lại. Khi đói, Thành cầu cứu xin thức ăn từ những thuyền đánh cá đi qua đây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác định được vị trí Thành lẩn trốn và tổ chức bắt giữ, đưa đối tượng quy án.