Những hình ảnh nổi tiếng từng khiến cả thế giới “hoa mắt” đi tìm sự thật

1. Bức họa nổi tiếng “Coming Home From the Mill”



Bức họa mang tên “Coming Home From the Mill” của họa sỹ Laurence Stephen Lowry. Bức tranh đã xuất hiện từ năm 1930 và may mắn trở nên nổi tiếng bởi khả năng gây ảo giác của nó. Nhiều người cho rằng ngoài giọt mưa thì họ còn thấy những tia sét xuất hiện trong bức tranh.

2. Chiếc mái giả

Thật kỳ lạ là tại sao một chiếc mái có hình dạng lõm xuống sau khi phản chiếu qua gương lại biến thành hình dạng lồi lên? Người ta giải thích rằng não của chúng ta tiếp nhận những hình ảnh này từ góc bên phải của nó, biến đó thành một cú đánh lừa thị giác.

Hầu hết các hình ảnh được vẽ bằng phấn trên đường nhựa muốn tạo hiệu ứng 3D đều sử dụng phương pháp này.

3. Sự thay đổi màu sắc

Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi người sáng tạo ra những hình ảnh này nói rằng những màu sắc mà bạn thấy không hề thay đổi. Đó thật sự là do sự thay đổi của màu nền xung quanh những màu sắc mà bạn nhìn thấy. Chúng ta có thể hiểu rằng màu sắc mà bạn thấy phụ thuộc vào nền, môi trường xung quanh nó.

Như thế trong một không gian tối thì chiếc áo màu hồng của bạn được nhìn thấy với một màu sắc khác?

4. Hình ảnh ẩn

Bạn có nhìn thấy con gấu ẩn sau những hàng kẻ.

Không phải ai cũng có thể nhìn thấy những gì ẩn sau hình ảnh này. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn thấy nó thì tất cả những gì bạn cần làm là thư giãn mắt của mình và nhìn vào trung tâm bức hình. Nó được tạo ra để nhắc nhở chúng ta rằng nhiều loài vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

5. Tốc độ của tuyết rơi

Khi bạn nhìn những bông tuyết rơi qua những khe rèm nằm ngang kia thì tuyết dường như rơi nhanh hơn. Bạn có thể kiểm soát tốc độ của những bông tuyết khi rơi bằng cách điều chỉnh rèm như vậy. Hiệu ứng này chính là do bộ não khiến cho bạn nghĩ vậy.

6. Những điểm “di chuyển”

Những điểm sọc này là thứ mà rất nhiều hình ảnh gây ảo giác khác sử dụng để đánh lừa người xem. Chúng khiến cho bạn nghĩ rằng chúng đang di chuyển không ngừng quanh bức hình.

Tuy nhiên, đừng tin vào đôi mắt bạn, những điểm này thực chất vẫn đang đứng yên tại vị trí của nó và bằng cách nào đó nó đã đánh lừa được đôi mắt bạn.

7. Những quả bóng “phá vỡ mọi quy luật”

Khi xem những hình ảnh này bạn sẽ phải ngạc nhiên rằng làm thế nào mà những quả bóng thay vì rơi ra ngoài lại rơi vào giữa những chiếc máng trượt. Sự thật được hé mở khi bạn nhìn những chiếc máng trượt này dưới một góc độ khác.

8. Không hề có màu đỏ trong bức hình này

Nếu được hỏi những quả dâu trong bức hình này màu gì, chắc chắn rất nhiều người trả lời rằng chúng màu đỏ. Chúng ta có thói quen nhìn sự vật với màu sắc quen thuộc của chúng. Sự thật là không hề có màu đỏ trong bức hình này.

9. Ảo giác zoetrope

Có lẽ nhiều người đã biết tới những zoetrope. Đối với những mẫu zoetrope cơ bản, chúng chứa đầy những hình ảnh bên trong và khi bạn nhìn vào đó, chúng sẽ trở nên sống động.

Còn chiếc zoetrope này đặc biệt hơn bất cứ thứ gì khác. Nó có hình ảnh những con chim ở bên ngoài thay vì bên trong như những chiếc zoetrope thông thường. Khi xoay nó, bạn sẽ có cảm giác như những chú chim đang bay và dĩ nhiên bạn biết rằng sự thật không phải vậy.

10. Cái cây lơ lửng

Nhìn vào hình ảnh này bạn có thể thấy rằng không có một hiện tượng vật lý khác lạ nào ở đây. Cái cây lơ lửng mà bạn thấy thực chất là do một bàn tay khéo léo tạo nên với những bức vẽ trên thân cây “làm giả” cảnh vật phía sau nó.

(Nguồn: Brightside)