Nhờ trông nhà giúp, cháu họ nẫng gọn 25 cây vàng

Cơ quan CSĐT Công an quận (CAQ) Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ vụ án trộm cắp tài sản với giá trị lớn do đối tượng Nguyễn Thế Thanh (SN 1994, trú tại TP Hạ Long, Quang Ninh) gây ra, và chuẩn bị chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục thụ lý điều tra, hoàn tất các thủ tục tố tụng theo thẩm quyền.



Quá trình khởi tố điều tra cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã làm rõ Nguyễn Thế Thanh chính là thủ phạm trộm cắp 25 cây vàng với tổng giá trị khoảng gần 1 tỷ đồng của vợ chồng ông Mai Xuân Đức và bà Nguyễn Thị Thoa ở phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy).

Trước đó, ngày 3-2, Công an phường Nghĩa Đô nhận trình báo của ông Mai Xuân Đức về việc gia đình ông bị mất trộm hàng chục cây vàng.

Xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an phường Nghĩa Đô đã báo cáo Ban Chỉ huy CAQ Cầu Giấy để chỉ đạo Đội CSHS vào cuộc điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Theo một cán bộ điều tra, qua tường trình của bị hại cũng như những thông tin thu thập được, CAQ Cầu Giấy đã sàng lọc những đối tượng nằm trong diện nghi vấn và nổi lên Nguyễn Thế Thanh.

Đáng nói, Thanh chính là cháu họ của hai vợ chồng ông bà Đức, Thoa. Thời điểm xảy ra vụ án lại trùng khớp với khoảng thời gian vợ chồng ông bà đi vắng, gửi chìa khóa nhà nhờ Thanh trông nhà giúp.

Quá trình điều tra, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy CAQ Cầu Giấy, Đội CSHS CAQ đã xác định được nơi lẩn trốn của Thanh và mời về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ. Lúc đầu, Thanh một mực phủ nhận, tuy nhiên, với những chứng cứ được đưa ra, đối tượng đã phải thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Theo khai nhận của Nguyễn Thế Thanh, đầu tháng 7-2018, vợ chồng ông Đức bà Thoa có việc về quê vài ngày nên đã gửi chìa khóa nhờ Thanh đến trông nhà giúp.

Nhân cơ hội này, Thanh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thanh lục lọi trong phòng ngủ của vợ chồng ông Đức, bà Thoa và phát hiện trong hộp bút trên giá sách bàn làm việc có 2 chiếc chìa khóa giống chìa khóa két sắt. Thanh liền cầm lấy mở thử chiếc két sắt gần giường ngủ.

Bên trong két sắt, Thanh phát hiện ngoài giấy tờ còn có 15 cây vàng được gói bọc cẩn thận trong nhiều lớp vải.

Tuy nhiên, lần đầu thấy số vàng lớn như vậy làm Thanh choáng ngợp, ngắm nghía hồi lâu, chần chừ không dám lấy ngay mà quyết định cất trở lại két sắt và để lại chìa khóa két về vị trí cũ. 3 ngày sau, khi biết vợ chồng ông Đức sắp trở về, Thanh quyết định ra tay.

Lúc đầu, Thanh mở két và chỉ lấy đi 1 cây vàng, mang ra một cửa hàng vàng bán được 35 triệu đồng. Sau đó mở két sắt lấy đi toàn bộ số vàng, mang về chung cư nơi Thanh thuê trọ ở phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cất giấu.

Trên đường đi, Thanh vứt tờ giấy đảm bảo vàng xuống cống. Thanh quay lại nhà ông Đức để tiếp tục trông hộ nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Tối cùng ngày, vợ chồng ông Đức trở về, Thanh bàn giao lại chìa khóa và xin phép về quê. Sau một thời gian nghe ngóng, thấy vợ chồng ông bà Đức Thoa không hay biết gì về chuyện mất tài sản, Thanh mới tính đến chuyện tiêu số tiền lớn trộm cắp được.

Thanh đã bán 14 cây vàng cho một cửa hàng ở Hải Phòng được khoảng 500 triệu đồng, thanh toán tiền mua xe CBR 420 triệu đồng.

Mấy tháng sau, khoảng tháng 1-2019 vợ chồng ông Đức lại lên kế hoạch đi du lịch và gọi Thanh đến giao chìa khóa tiếp tục nhờ Thanh trông nhà mà không hề biết 15 cây vàng trong két sắt đã bị đứa cháu họ này khoắng sạch trước đó.

Thấy việc trộm cắp quá dễ dàng, nhân cơ hội này, Thanh tiếp tục quyết định ra tay và lấy trộm tiếp 10 cây vàng.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã thu hồi được một phần tài sản liên quan phát sinh từ vụ trộm trên, gồm: chiếc môtô phân khối lớn CBR 1000, chiếc xe máy SH và điện thoại iPhone 8 Plus 64G.