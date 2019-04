Hàng trăm cảnh sát vây bắt nhóm đối tượng cất giấu 6 tạ ma túy

Tối 15/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ nhóm đối tượng với lượng ma tuý cực lớn.



Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã ập vào số nhà 07 (ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP Vinh,Nghệ An) bắt giữ 4 đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn ma túy rời khỏi nơi cất giấu.

Hiện trường nơi cảnh sát vây bắt nhìn từ trên cao.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 6 tạ ma túy đá (gồm 600 gói) để trong 30 thùng cat-ton và một số vật dụng khác. Nhóm đối tượng chuẩn bị dùng xe tải mang BKS 37N -5195 để vận chuyển ma túy đi nơi khác.

Thông tin ban đầu cho biết, 4 đối tượng được xác định là: P.M.Đ (SN 1980, trú tại Hà Nội); V.M.L (SN 1990, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) P.H.T (SN 1974) và N.V.N (SN 1966) cả hai đều trú tại TP Vinh.

Tang vật là 6 tạ ma túy đá.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và di lý các đối tượng cùng tang vật về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.