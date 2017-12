Nhắc nhở bàn nhậu bên cạnh nói to, nam thanh niên bị chém 4 nhát

Ngày 2-12, CAH Thạch Thất cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Linh (SN 1985) và Nguyễn Văn Cử (SN 1976) cùng trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội về tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h, ngày 12-11, Khuất Văn Minh (SN 1987), Đinh Công Dân (SN 1987) và Bùi Văn Đông (SN 1989) đều ở thôn Cò, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất rủ nhau đến quán ăn “Gầy và Béo” thuộc thôn Dân Lập, xã Yên Bình để ăn nhậu.

Khoảng 30 phút sau, một nhóm thanh niên khác gồm Đinh Mạnh Linh (SN 1985) cùng Đinh Thế Lực (SN 1985), Nguyễn Văn Cử (SN 1976), Đặng Văn Lam (SN 1981), Nguyễn Trung Thực (SN 1996), Nguyễn Văn Đức (SN 1992) cùng trú tại huyện Thạch Thất đến quán ăn này và ngồi ở bàn đối diện.

Đối tượng Nguyễn Văn Cử

Đến khoảng 22h sau khi đã ngà ngà say rượu, Linh, Cử và Lam đánh bi-a tại quán ăn còn Lực về trước. Do nhóm Linh đánh bi-a nói to nên Minh nói chuyện nhắc nhở. Trong quá trình nói chuyện xảy ra mâu thuẫn và 2 bên xảy ra to tiếng, thách thức nhau.

Trong lúc Minh trở về bàn rượu của mình, tay cầm điện thoại và gọi cho ai đó thì Linh từ bàn đối diện cầm gậy bi-a đập mạnh xuống chiếc bàn nhựa khiến gậy bị gãy làm đôi. Kèm theo đó là lời nói thách thức: “Chúng mày, thằng nào bản lĩnh thì vào đây, không phải gọi cho thằng nào”.

Lúc này, mọi người trong quán đã can ngăn nên Linh bỏ ra ngoài hiên quán ăn đứng, còn Cử đi đến chỗ Minh nói chuyện thì xảy ra cãi vã và chửi nhau với nhóm Minh. Minh cầm ghế nhựa của quán vụt vào người Cử nhưng không trúng.

Ngay lập tức, Cử quay lại tát vào mặt Minh. Minh cầm ghế nhựa tiếp tục vụt trúng chán Cử. Không chịu thua, Cử cầm ghế vụt vào ngực và lưng của Minh.

Trong lúc 2 bên đang xảy ra ẩu đả, Linh từ ngoài hiên chạy vào bếp lấy 1 con dao bầu dài khoảng 35cm, lao về phía Minh chém liên tiếp 4 nhát vào tay, vai và hố nách của Minh.

Bị chém bất ngờ, Minh ôm vết thương chạy khỏi quán. Lúc này, chủ quán cũng lao lên giằng được dao khỏi tay Linh. Bị thượng nặng, mất nhiều máu, Minh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 Sơn Tây.

Nhận được tin báo về việc xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Yên Bình, CAH Thạch Thất đã khẩn trương điều tra, xác minh.

Ngày 14-11, Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Mạnh Linh và Nguyễn Văn Cử, đồng thời tiến hành trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội giám định tỉ lệ thương tích, cơ chế hình thành thương tích của Khuất Văn Minh.

Ngày 17-11, Trung tâm pháp y TP Hà Nội kết luận tỉ lệ thương tích của Khuất Văn Minh tại thời điểm giám định là 12%.

Hiện cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cố ý gây thương tích" đối với Đinh Mạnh Linh và Nguyễn Văn Cử.

