Nguyễn Tuấn Anh: Tuổi 24 hãy mạnh mẽ hơn nhé chàng trai

Tuổi 23 và hơn 300 ngày xa bóng đá

Chỉ một ngày sau sinh nhật lần thứ 23, Tuấn Anh đầy rạng rỡ sát cánh cùng Xuân Trường, Công Phượng tới sân Lạch Tray để làm khách của đội chủ nhà Hải Phòng. Những tưởng chàng Nhô sẽ được những đồng đội tặng quà ý nghĩa bằng chiến thắng trước đối thủ đầy khó chịu.

Thế nhưng, chỉ 17 phút thi đấu trên sân, Tuấn Anh va chạm với đồng đội Đăng Tuấn và phải rời sân trên cáng. Hình ảnh Tuấn Anh trùm áo ngồi khóc một mình trong cabin sân Lạch Tray ngày 17/3 hôm ấy chắc chắn sẽ còn ám ảnh đối với những ai yêu quý chàng tiền vệ quê Thái Bình này.

Va chạm với người đồng đội Đăng Tuấn đã cướp đi của Tuấn Anh hơn 300 ngày rời xa sân cỏ. Ảnh: Tiến Tuấn

Chấn thương kinh hoàng ấy cướp đi cả mùa giải của Tuấn Anh, khiến anh trở thành "kẻ ngoài cuộc" trong giải đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. Trớ trêu thay, đó lại là những giải đấu mà các đồng đội của anh đi vào sách sử bóng đá nước nhà bằng những chiến tích huy hoàng.

Những lúc ấy, chàng Nhô ở đâu và nghĩ gì? Đó là khoảng thời gian Tuấn Anh trò chuyện với bác sĩ nhiều hơn là các đồng nghiệp và thay vì chơi đùa với trái bóng, Nhô chơi đùa với…giường bệnh và những chiếc nạng.

"Nhô" trở thành "kẻ ngoài cuộc" trong những chiến tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá Việt Nam. Ở đó, những người bạn từ thuở thiếu thời của anh đã sắm vai những người hùng. Ảnh: Tiến Tuấn

Dẫu tiếc nuối vì không thể chiến đấu cùng những người anh, người bạn song Tuấn Anh không vì thế mà tỏ ra chán nản. Một mình trên đất nước Hàn Quốc lạnh giá, chàng trai năm ấy vẫn nỗ lực từng ngày trong phòng tập trị liệu để chờ đợi vào ngày tái xuất sân cỏ.

Chiếc băng đội trưởng và tuổi 24 với những khát vọng mãnh liệt

Sau khi Xuân Trường, Công Phượng lần lượt ra nước ngoài thi đấu, Tuấn Anh trở thành thủ lĩnh mới của đội bóng phố Núi với tấm băng đội trưởng trên tay. Điều đó chứng tỏ sự tin tưởng của các đồng đội vào Tuấn Anh. Bởi họ biết rằng, bản lĩnh của chàng trai này sao bao thăng trầm của sự nghiệp sẽ dẫn dắt họ hướng tới những thành công ở mùa giải mới.

Chứng kiến những màn trình diễn của Tuấn Anh ở mùa giải năm nay, người hâm mộ có lẽ luôn có trong mình 2 trạng thái cảm xúc. Một bên là hồi hộp chờ đợi những pha xử lý đậm chất nghệ sĩ của "tiểu Mozart" phiên bản Việt, vừa nơm nớp lo sợ mỗi lần chàng trai ấy ngã xuống sân. Bởi lẽ, chỉ một chấn thương nữa thôi cũng có thể khiến Tuấn Anh rời xa sân cỏ mãi mãi. Như cái cách mà anh nói với bố mình tại sân bay trong lần trở lại Pleiku: "Con sẽ cố gắng lần nữa nếu chấn thương thì sẽ… giải nghệ".

Nụ cười đã trở lại trên môi Tuấn Anh nhưng để giữ được nụ cười ấy luôn xuất hiện lại là cả một sự nỗ lực của chàng trai quê lúa. Ảnh: Tiến Tuấn

Câu nói đó trở thành nỗi ám ảnh với người hâm mộ mỗi khi thấy Tuấn Anh ngã xuống sân. Thế nhưng, cũng chính câu nói đó chứng tỏ quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết của chàng tiền vệ "làm thơ" trên sân cỏ này.

Sự quyết tâm ấy được Tuấn Anh hiện thực hóa trên sân cỏ bằng những màn trình diễn càng ngày càng ấn tượng. "Nhô" đã thi đấu tổng cộng 7/9 trận của đội bóng phố Núi ở V.League 2019. Anh trở lại với đúng hình hài của một người thủ lĩnh tuyến giữa. Điều phối bóng hợp lý, không ngại va chạm dù đối thủ là bất kỳ ai và đặc biệt là vẫn còn đó những pha xử lý đậm chất nghệ sĩ.

Theo số liệu từ Insats, sau 613 phút thi đấu tại V.League mùa giải năm nay, Tuấn Anh đã có tới 66 tình huống tranh chấp thành công và 31 cú tắc bóng. Như vậy, cứ hơn 9 phút Tuấn Anh thực hiện thành công 1 pha tranh chấp và 20 phút cho 1 pha tắc bóng. Đó là con số khá ấn tượng đối với một cầu thủ chỉ vừa mới trở lại thi đấu sau gần 1 năm phải điều trị chấn thương.

Giờ đây, với tấm băng đội trưởng trên tay, Tuấn Anh đã thực sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi anh không chỉ phải vượt qua khó khăn mà còn phải là tấm gương đốc thúc các cầu thủ trẻ thi đấu. Ảnh: Tiến Tuấn, Trung Hiếu

Hiện tại là Hoàng Anh Gia Lai nhưng tương lai chắc chắn sẽ phải là ĐTQG



Ở trận đấu với CLB Viettel hôm 12/5 vừa qua, dù phải đối mặt với những cầu thủ trẻ giàu khát vọng thi đấu như Hoàng Đức, Trọng Đại, Đinh Thanh Bình,... nhưng Tuấn Anh vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Xử lý bóng tinh tế, những đường chuyền chuẩn xác giúp chàng "Nhô" chẳng thua kém gì những người "đàn em" bên kia chiến tuyến. Ở đó, người ta thấy được bóng dáng của hồi sinh bên trong chàng nghệ sĩ mà không ngại hình dung ra viễn cảnh Tuấn Anh trở lại ĐTQG không còn xa.

Thế nhưng chính đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai từng chia sẻ: "Ở thời điểm hiện tại em chưa dám nghĩ rằng mình có khả năng được thầy Park gọi lên tuyển. Em cũng chưa từng làm việc với thầy Park bao giờ vì thế em cũng chưa biết lối đá của mình có phù hợp với chiến thuật của thầy hay không".

Tuấn Anh vẫn cầm thêm thời gian để sẵn sàng cho thử thách ở ĐTQG. Ảnh: Tiến Tuấn

Ở thời điểm này, có lẽ việc thi đấu thường xuyên trong màu áo CLB là điều tốt nhất đối với Tuấn Anh. Chàng nghệ sĩ sân cỏ ấy cần phải tìm lại được cảm hứng chơi bóng tốt nhất, cần có sự thăng hoa để sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn khi khoác lên mình màu áo ĐTQG trong tương lai.

Thầy Park cũng không cần quá vội trong việc sử dụng Tuấn Anh trong tương lai gần khi mà trong tay ông vẫn có rất nhiều những cầu thủ xuất sắc nơi tuyến giữa. Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng vẫn đang giữ được phong độ ổn định, Hoàng Đức, Việt Hưng luôn thể hiện được sự khát khao còn Xuân Trường cũng đang dần tìm lại phong độ.

Nụ cười này rồi sẽ lại xuất hiện trong màu áo ĐTQG trong tương lai? Ảnh: Tiến Tuấn

Thầy Park vẫn sẽ sử dụng Tuấn Anh nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Ở tương lai ấy, Tuấn Anh sẽ có đầy đủ trí lực và sức lực để cống hiến, thậm chí tận hiến cho sắc đỏ của lá quốc kỳ trên ngực áo.

Khi ấy, chắc chắn Tuấn Anh sẽ đối diện với những thử thách một ngày mạnh mẽ nhất, bền bỉ nhất. Giống như cái cách mà vị Đội trưởng Mỹ trong series phim Avengers đối diện với kẻ thù cùng câu nói nổi tiếng: "I can do this all day" (Tạm dịch là: Tôi có thể làm điều đó cả ngày).