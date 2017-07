Nguyên nhân khiến bố bệnh nhi đâm chết bảo vệ bệnh viện

Trưa 3/7, Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ký quyết định đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thái (SN 1976, trú huyện Nam Đàn).



Nguyễn Văn Thái là nghi can dùng dao đâm chết ông Lô Minh Hương (SN 1957, trú tại TP. Vinh; nhân viên công ty vệ sỹ Bảo An làm bảo vệ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) vào ngày 30/6 vừa qua.

Theo Thượng tá Hồng, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thái khai trong lúc chăm con nằm viện bị bại não thì có xảy ra mâu thuẫn với một vài bảo vệ bệnh viện vì thời gian ra vào chăm con. Sáng 30/6, Thái bị nhắc nhở vì vi phạm nội quy bệnh viện, sẵn có mâu thuẫn từ trước nên đã cầm dao rượt đuổi đâm ông Hương 4 nhát vào cổ, ngực.

Sau khi phát hiện sự viêc, đồng nghiệp và người dân đã khống chế Thái giao cho cơ quan công an. Ông Hương được đưa đi cấp cứu. Đến trưa 1/7, nạn nhân Hương đã tử vong do vết thương đâm thấu phổi, thủng tim, đứt động mạch cảnh.

Nghi can Thái bị khống chế bắt giữ tại hiện trường.

"Đối tượng có biểu hiện tâm lý bất cần, có thể một phần do con bị bệnh hiểm nghèo. Đối tượng Thái nghiện ma túy lâu năm và bị nhiễm HIV", một cán bộ công an nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra Thái về hành vi "Giết người".