Người gọi Giang "36" đến vây cảnh sát nghĩ mình không sai nên "theo lên xe 113 đi luôn"

Liên quan đến vụ việc nhóm giang hồ xăm trổ bao vây xe cảnh sát vào chiều 12/6 vừa qua, sáng nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt thêm nghi can Tuấn 'Nhóc' (tên thật Nguyễn Văn Kỷ, SN 1989, ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa), một trong những kẻ có hành vi chặn xe gây mất an ninh trật tự được camera ghi lại.

Trước Tuấn, công an đã bắt đối tượng Ngô Văn Giang (biệt danh Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa). Người được xác định đã gọi đối tượng Giang tới quán nhậu để "giúp" ông Lương "giải quyết" vụ việc là ông Nguyễn Tấn Lương.

Thông tin báo Thanh Niên cho hay, ông Nguyễn Tấn Lương khẳng định mình không làm gì sai. "Nếu tôi mà sai thì lúc Cảnh sát 113 tới hiện trường đã xử lý tôi rồi , vì sếp của những người đó đang ngồi trong xe mà", ông Lương nói.

Cũng theo ông Lương chia sẻ với phóng viên báo này, ông chưa biết trong xe có cảnh sát nên khi 113 đến ông đã chủ động yêu cầu kiểm tra xe chờ nhóm cảnh sát nhưng lực lượng cảnh sát 113 không thực hiện.

"Giang 36" đạp chân lên kính xe chở công an

"Sau khi xe chở nhóm cảnh sát chạy đi, tôi còn ngồi trên xe của Cảnh sát 113 chạy theo sau. Tôi nghĩ mình đâu làm gì sai nên theo lên xe 113 đi luôn", ông Lương cho biết thêm.

Như trước đó đưa tin, trưa 12/6, ông Phạm Văn Hiền (35 tuổi, một doanh nhân tại Đồng Nai) ngồi trong phòng ăn trưa cùng Trung tá Đinh Tú Anh, Trung tá Nguyễn Quang Trường (công tác tại Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an Đồng Nai) và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng PCCC và Cứu hộ cứu nạn Biên Hòa đã về hưu) tại nhà hàng trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa.

Khi mọi người đang ăn uống thì đến khoảng 13h cùng ngày, ông Hiền ra ngoài để nôn thì nôn bắn vào ống quần của ông Nguyễn Tấn Lương, khách ở phòng kế bên sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả.

Ông Lương buộc Hiền vào phòng để xin lỗi rồi xảy ra xô xát. Bị nhóm người xông vào đánh, Hiền ném ghế khiến Hải bị thương ở đầu. Lúc này, Lương gọi điện nhờ Giang "36" đến "xử" đối thủ.

Nhóm giang hồ kéo đến vây xe cảnh sát

Khi di chuyển thêm được một đoạn trên đường Đặng Văn Trơn thì có thêm hàng chục người xăm trổ áp sát, vây quanh chiếc xe chở công an, một số đối tượng còn lấy vật nhọn đâm thủng bánh xe.



Giang huy động hơn 10 đàn em mang theo hung khí dàn trận trước nhà hàng chặn xe 4 chỗ của Hiền. Lương và Giang ra đứng đầu xe chửi bới, yêu cầu Hiền ra ngoài "nói chuyện". Thấy nhóm giang hồ hung hăng, trung tá Tú Anh khóa cửa xe, đồng thời gọi lực lượng 113 đến can thiệp.

Ngày 15/6, Công an Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



(Tổng hợp)