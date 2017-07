Người “đau đớn” nhất sau sự cố hi hữu với AOE Trung Quốc

Như thông tin chúng tôi đã đăng tải, ngày 7/7, giải AOE Việt Trung bất ngờ bị hoãn vô thời hạn đúng vào thời điểm cao trào với không ít bất ngờ được tạo ra. Có hai gương mặt gây bất ngờ lớn nhất trước khi giải đấu gặp sự cố, đều là những game thủ Việt nam gồm No1 và Gunny.

Trong số này, việc No1 (tên thật: Nguyễn Thiện Anh) vượt qua hàng loạt đối thủ với cùng tỷ số sát nút 3-2 để băng băng tiến tới trận chung kết solo Assyrian được coi là cú sốc lớn nhất.

Sau thất bại của những gương mặt đình đám như Chim Sẻ Đi Nắng, Tiểu Thủy Ngư, Hồng Anh… thì cái tên No1 lọt vào trận tranh chức vô địch giống như một làn gió mới thổi vào giải AOE Việt Trung, khiến giải đấu trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Game thủ No1 giống như chú ngựa ô, băng băng lọt vào chung kết solo Assyrian.

Tất nhiên khi giải Việt – Trung đổ bể, No1 càng có thêm lý do để tiếc nuối bởi đáng lẽ anh đã có cơ hội so tài với huyền thoại Trung Quốc Shenlong ở trận chung kết.

So với "Con rồng Trung Quốc", No1 bị đánh giá "cửa dưới" cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm. Tuy nhiên, các CĐV cùng bản thân game thủ người Nghệ An hoàn toàn có thể tin tưởng rằng với tâm lý thoải mái và nếu có thêm yếu tố may mắn, việc anh đánh bại Shenlong và giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp ở thể loại solo là điều không phải không có cơ sở.

Sau khi giải Việt Trung bị hoãn, No1 đã chia sẻ cảm xúc tiếc nuối. Có lẽ vì thất vọng nên anh chỉ kịp chia sẻ một câu ngắn gọn: "Em rất tiếc, rất đau là đằng khác. Nhưng biết làm sao được, chỉ hy vọng có thể sớm gặp lại Shenlong cũng như các game thủ Trung Quốc".

No1 còn lên mạng xã hội để gián tiếp bày tỏ nỗi thất vọng.

Có thể thấy sự tiếc nuối của ngôi sao người Nghệ An là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi dù có thể gây sốc trước Shenlong ở trận chung kết solo Assyrian hay không thì cái tên "No1" vẫn là một bất ngờ cực kỳ thú vị của giải đấu.

Nhìn lại chặng đường mà No1 băng băng tiến tới trận đấu cuối cùng, rõ ràng đây là kịch bản mà ngay tới những khán giả giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó lòng hình dung ra. Bởi trước giải, game thủ người Nghệ An vốn bị đánh giá chỉ là "kẻ lót đường".

Thế nhưng, khi bước vào nội dung Assyrian, game thủ sinh năm 1991 đã liên tiếp làm khán giả bất ngờ. Ở vòng đầu tiên, anh xuất sắc đả bại đối thủ khá cứng của nước bạn là Minh Nhật với tỷ số 3-2 để giành vé đi tiếp. Sang vòng 1/8, người đàn anh của Chim Sẻ Đi Nắng đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Tiểu Mã của Trung Quốc với tỷ số 3-1.

No1 chụp hình kỷ niệm với Shenlong trước khi đoàn AOE Trung Quốc về nước.

Với tinh thần lên cao, No1 tiếp tục hạ gục Chip Boy với tỷ số 3-2 để rồi chính anh là người tạo nên cuộc lội ngược dòng cực kỳ hấp dẫn với chiến thắng 3-2 trước Hehe dù sớm bị dẫn trước 0-2, nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm của một người đội trưởng clan GameTV.

Thế nhưng, rốt cục những nỗ lực của No1 chỉ làm cho khán giả thêm phần tiếc nuối khi giải AOE Việt Trung đã bị "đứt gánh giữa đường". Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa, game thủ No1 mới lại tái lập được chiến tích lọt vào tới chung kết ở một giải đấu lớn, hoặc cũng có thể ngày đó sẽ chẳng bao giờ đến nữa…