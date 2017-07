Niềm vui lớn ẩn sau “kịch bản điên rồ” của Chim Sẻ Đi Nắng và Đệ nhất Trung Quốc

Giải AOE Việt – Trung đã trải qua 6 nội dung, trong đó có không ít bất ngờ lớn được tạo ra.



Đầu tiên phải kể tới cú sốc của "Thần đồng Việt Nam" Chim Sẻ Đi Nắng khi đại bại 0-3 ở tứ kết solo Random trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Gunny.

Đây là điều chưa từng xảy ra trong quá khứ bởi các CĐV vốn quá quen với việc Chim Sẻ Đi Nắng ngự trị ngôi vương hoặc chí ít là lọt vào chung kết ở thể thức solo Random trong những giải đấu lớn.

Chim Sẻ Đi Nắng đã biết nếm mùi thất bại ở một giải đấu lớn.

Không lâu sau cú vấp ngã của siêu sao Việt Nam, đến lượt Tiểu Thủy Ngư – game thủ được đánh giá có phong độ ổn định bậc nhất phía Trung Quốc cũng gây sốc không kém khi nhận thất bại 1-3 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Hehe của Việt Nam ở tứ kết solo Assyrian.

Điều thú vị ở trận đấu này chính là những chiến thuật dâng A vô cùng đột biến của Hehe, khiến một game thủ quá giàu kinh nghiệm và có thừa đẳng cấp như Tiểu Thủy Ngư cũng phải "bó tay".

Lối chơi đột biến của Hehe (trái) khiến Tiểu Thủy Ngư cũng phải "bó tay".

Ở hai nội dung solo Random và Assyrian, ngoài Gunny, Hehe thì một game thủ khác còn bị đánh giá thấp hơn là No1 cũng xuất sắc lọt vào chung kết tranh chức vô địch. Đây chính là một kịch bản mà ngay cả những khán giả giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung ra.

Bên cạnh những cú sốc này, việc Hồng Anh lọt vào 2 trận chung kết solo Random và 2vs2 Shang tự do chứ không phải Chim Sẻ Đi Nắng chính là một kịch bản nữa khiến giải AOE Việt – Trung trở nên hấp dẫn hơn và đó chính là thứ mà người hâm mộ chờ đợi.



Gunny là gương mặt gây bất ngờ lớn của AOE Việt Nam.

Ở những giải đấu trước, Chim Sẻ Đi Nắng, Tiểu Thủy Ngư và Shenlong luôn là những cái tên thường xuyên góp mặt ở những trận chung kết đặc biệt là những thể thức solo và 2vs2. Tuy nhiên, kịch bản "cũ rích" ấy đã bị lật đổ bởi sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ khác, tiêu biểu có Hồng Anh, Gunny, No1.

Theo đánh giá của cựu game thủ Dinosour - huyền thoại AOE Việt Nam hiện đã giải nghệ thì việc Chim Sẻ Đi Nắng, Tiểu Thủy Ngư đã biết thất bại là một tín hiệu đáng vui đối với nền AOE Việt Nam và Trung Quốc:

"Từ trước tới nay, Chim Sẻ Đi Nắng, Shenlong, Tiểu Thủy Ngư luôn áp đảo hoàn toàn về số lượng những chiếc cúp vô địch ở cả những giải đấu được tổ chức tại Việt Nam cũng như Trung Quốc.

Năm nay, những siêu sao này đã không còn thống trị tuyệt đối được nữa và đây là điều đáng vui với cộng đồng. Nếu Chim Sẻ cứ vô địch mãi, những giải đấu sẽ rất nhàm chán và các game thủ khác sẽ dần bị mất động lực. May mắn là điều này đã không xảy ra ở giải Việt – Trung 2017".

Nói về nguyên nhân dẫn tới những thất bại của Chim Sẻ Đi Nắng hay Tiểu Thủy Ngư, huyền thoại Dinosaur cho rằng đây hoàn toàn không chỉ là yếu tố may rủi trong quân bài:

"Chuyện may rủi là có nhưng nó không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Gunny không thể gặp may trong cả 3 trận để hạ gục Chim Sẻ Đi Nắng tới 3-0 và cũng không thể có chuyện Hehe chỉ dựa vào ăn may để thắng Tiểu Thủy Ngư 3-1. Ở đây là đẳng cấp và sự đột biến đã làm nên chiến thắng cho Gunny và Hehe".

Hiện tại, giải AOE Việt – Trung vẫn còn nội dung 3vs3 Death Match chưa khởi tranh và hy vọng thể loại này sẽ tiếp tục tạo ra những kịch bản bất ngờ thú vị làm thỏa mãn người hâm mộ.