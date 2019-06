Người đàn ông tử vong tại trụ sở công an sau khi tự thú về hành vi trộm cắp

Trước đó theo thông tin từ gia đình anh Nguyễn Xuân Thắng (SN 1979, ở thôn Đột Hạ, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), anh này đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình một người quen ở TP Chí Linh với số tiền và vàng trị giá khoảng 50 triệu đồng vào ngày 9/6.

Khoảng 7h sáng 13/6, anh Thắng cùng người nhà đến trụ sở Công an TP Chí Linh để đầu thú. Tuy nhiên đến khoảng 20h tối ngày 15/6, gia đình được cơ quan công an thông báo anh Thắng đã tử vong. Khi người nhà đến nơi thì thi thể anh Thắng đã được đưa vào nhà xác Trung tâm Y tế TP Chí Linh.

Theo người nhà anh Thắng, cơ quan công an cho biết, anh Thắng chết do tự tử bằng cách dùng dây điện của siêu đun nước dí vào ổ cắm điện tại phòng hỏi cung sau đó dí vào tay và ngực. Tuy nhiên, người nhà không đồng tình với lý giải của Công an TP Chí Linh.

Trao đổi với Tiền Phong về sự việc trên Đại tá Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vụ trộm cắp do anh Nguyễn Xuân Thắng thực hiện đã được camera ghi lại toàn bộ.

Chiều 14/6, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, đến sáng 15/6, gia đình vẫn chưa đưa thi thể anh Thắng về lo hậu sự.

Được biết, anh Thắng là lao động tự do đã lập gia đình và có 2 con. Dù chưa có tiền án nhưng từng bị xử lý hành chính về hành vi trộm cắp.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.