Người dân nói Thiếu úy CSGT giơ tiền và đuổi những người đứng gần xe công vụ sau khi tông chết người

Vào khoảng 20h ngày 9/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT749, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, chiến sĩ CSGT lái xe ô tô 5 chỗ có dán logo CSGT và gắn đèn tín hiệu ưu tiên đã mất lái, tông trúng một nam thanh niên bán trái cây thuê trên vỉa hè rồi lao vào nhà dân bên đường, tông sập tường của một tiệm vàng.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tên Nguyễn Thanh An (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) chết trước khi đến bệnh viện.

Chưa kịp ăn tô bò kho vừa mới mua

Đến sáng ngày 10/6, PV vẫn đã tìm đến hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng, người thân và những người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của nam thanh niên.

Tại các quán cà phê, quán nước gần hiện trường, nhiều người vẫn còn bàn tán xôn xao. Ai cũng bày tỏ sự tiếc thương khi nạn nhân chết trong khi tuổi đời còn quá trẻ, đồng thời bày tỏ nỗi uất ức với hành vi mà tài xế gây ra lại chính là một chiến sĩ CSGT của tỉnh Bình Dương.

Hiện trường tan hoang sau tai nạn.

Anh Phúc, một người chứng kiến vụ tai nạn cho hay: Thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang đứng gần đó thì thấy chiếc xe CSGT lao vun vút trên đường, bất ngờ lao lên vỉa hè tông trúng nam thanh niên đang đứng trước tiệm bán trái cây, sau đó ô tô tông đổ một bức tường của tiệm vàng rồi mới dừng lại. Nam thanh niên bị văng xa khoảng 5m, bị bức tường đè đổ trúng người.

Người dân bức xúc kể lại sự việc.

Xe cẩu đang thi công gần đó đã tới nâng mảng bê tông mới đưa được nam thanh niên ra ngoài đi cấp cứu, tuy nhiên do bị thương quá nặng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

"Thời điểm xảy ra tai nạn, anh An vừa đi mua tô bò kho về tới tiệm trái cây chuẩn bị ăn thì bị tông chết", anh Phúc nói trong buồn bã.

Anh Phúc cho biết thêm, sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã bao vây quanh chiếc xe ô tô CSGT đồng thời muốn đưa tài xế ra ngoài. Tuy nhiên, người này đã giơ tờ tiền ra và đuổi người dân không được đứng gần chiếc xe khiến nhiều người cảm thấy bức xúc.

Nạn nhân mới từ Đồng Nai lên Bình Dương bán trái cây thuê

Theo chị Huỳnh Thị Ngọc Hân, 34 tuổi, dì họ của nạn nhân cho hay, An cùng vợ từ Đồng Nai lên Bình Dương để làm thuê kiếm sống. Hai vợ chồng cũng mới sinh được một người con nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên đã để lại cho ông bà nội dưới quê chăm sóc.

Vợ nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

Vợ An thì đi làm công nhân, riêng An thì bán trái cây thuê ở chợ mới được mấy tháng. Gia cảnh của 2 vợ chồng rất khó khăn, An sống rất hiền lành và biết điều nên cả khu chợ ai cùng quý mến.

"Mới hôm qua, hai dì cháu còn nói chuyện mà hôm nay nó đã đã đi xa thật rồi, nó chết oan quá". chị Hân nói không thành lời.

Chị Phan Thị Bích Vy, vợ của nạn nhân cho biết rất mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn để đem lại sự công bằng cho gia đình và người chồng đã mất.

Liên quan đến vụ tai nạn, sáng ngày 10/6, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông ra Quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phan Hoài Ân. Đồng chí Ân chính là tài xế đã điều khiển xe công vụ gây ra tai nạn nghiêm trọng trên..

Hiện vụ việc đang được Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.