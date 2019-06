Thiếu úy CSGT Bình Dương trước khi gây tai nạn có sử dụng rượu, bia?

Trưa 10/6, nguồn tin của Báo Giao thông tại Bình Dương cho biết, Thiếu úy Phan Hoài Ân (30 tuổi), người vừa bị Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ký quyết định đình chỉ công tác là cán bộ thuộc Đội Điều tra, xử lý tai nạn, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương.



Hiện, Công an tỉnh Bình Dương cũng đang điều tra, làm rõ xem Thiếu úy Ân có sử dụng rượu, bia trước khi lái xe BKS: 61A-004.22 gây tai nạn khiến một người chết tại xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) hay không để có hình thức xử lý.

“Vụ việc đang được điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án...”, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho hay.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 18h ngày 9/6, một vụ TNGT do xe CSGT lao vào sạp bán trái cây xảy ra tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Ngay sau đó, thông tin về vụ TNGT được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ.

Vào thời điểm trên, xe ô tô chuyên dụng của CSGT mang BKS: 61A-004.22 do một người đàn ông mặc thường phục điều khiển đã tông thẳng vào một sạp trái cây ở gần chợ Minh Hòa rồi leo lên lề đường khiến chủ sạp trái cây là anh Nguyễn Văn An (23 tuổi, quê Đồng Nai, là chủ sạp trái cây) bị thương nặng.

Anh An được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Được biết, anh An đã có vợ và 1 con gái gần 1 tuổi, gia đình rất khó khăn.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô CSGT bẹp đầu, cửa kính bị vỡ, gần đó là chiếc xe máy nằm dưới đường. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết người lái xe có biểu hiện say rượu. Khi người dân tiếp cận ô tô, người này rút tờ tiền 100.000 đồng đưa về phía trước.

Theo quy định của ngành công an vừa được Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành trong Chỉ thị 01 ngày 9/1/2019, lực lượng công an phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành Luật Giao thông.

Nếu, đơn vị, địa phương nào để cán bộ, chiến sỹ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông thì phải xử lý đồng thời xem xét thi đua của đơn vị và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.