Người dân liều mình trở lại vùng sạt lở

Sống chung với “tử thần”

Sau khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Mỹ Hội Đông vào cuối tháng 4 vừa qua, những hộ dân bị ảnh hưởng đã được di dời về sống tạm tại các trường học, điểm chùa… Cùng thời điểm này, tỉnh An Giang đã khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho bà con.

Tuy nhiên, hơn 2 tháng trôi qua, công trình này chưa thể triển khai do thiếu nguồn cát. Nhiều hộ dân bức xúc và không chịu nổi cảnh “ăn nhờ ở đậu” đã liều mình trở về sống trong vùng sạt lở.

Bà Nguyễn Thị Hết (người dân địa phương) cho biết: “Hôm xảy ra sạt lở, vợ chồng tui dọn về một ngôi chùa ở tạm. Dù biết nhà chùa tốt bụng, nhưng chẳng lẽ cứ ăn bám hoài, nên vợ chồng tui đã dọn đồ về ở lại trong nhà cũ được gần 10 ngày nay. Biết là nguy hiểm, nhưng hết cách rồi”.

Tương tự là trường hợp ông Tô Văn Ngào (xã Mỹ Hội Đông). Hôm xảy ra sạt lở, gia đình ông với 7 nhân khẩu dắt díu nhau ra dựng căn chòi ở tạm trên đất hàng xóm. Bây giờ, không chịu nổi cảnh ngột ngạt, chen chúc, khoảng tháng nay, gia đình ông đã dọn về ở cách điểm sạt lở 15m, dù biết căn nhà có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào.

“Do chờ mãi mà chưa nhận được nền tái định cư nên gia đình tui lén lút vào ở lại nơi cũ. Để gia đình và các nhà bên cạnh có lối ra vào tui đã dỡ một phần hàng rào tole được chính quyền dựng lên trước đó và chấp nhận đập tường nhà để đi vào”.

Ông Hồ Đăng Nguyên - Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Hội Đông cho biết: “Khu tái định cư do UBND huyện làm chủ đầu tư, xã chỉ giám sát thi công. Hiện công trình chỉ mới làm bờ đê, tiến độ thi công bị chậm. Việc người dân dọn đồ về ở là do bà con tự dỡ hàng rào phân vùng sạt lở, sắp tới địa phương sẽ buộc di dời để đảm bảo an toàn.

Làm ngày làm đêm để dân có chỗ ở

Ông Vũ Minh Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết thêm: “Dự án xây dựng khu tái định cư Mỹ Hội Đông rộng 2,8ha với hơn 200 nền, tổng kinh phí 33 tỉ đồng hiện đang chậm tiến độ do đơn vị thi công không có nguồn khai thác cát, trong khi đó lượng cát cần quá lớn, gần 200.000m3.

Trước đó, để phục vụ công trình này có triển khai dự án nạo vét thông luồng ở Cù Lao Giêng (huyện Chợ Mới) nhưng đã bị người dân nơi đây phản ứng quyết liệt. Hiện tại đơn vị thi công đang khẩn trương tìm nguồn cát thay thế…”.

Trước đó, việc Chính phủ chỉ đạo tạm dừng tất cả các dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy nội địa, kết hợp thu hồi sản phẩm cát, làm mất cân đối nguồn cung vật liệu cát sông, khiến giá cát thị trường cả nước và trên địa bàn tăng mạnh.

Theo thống kê, tổng trữ lượng cát có thể khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang đến 2020 là 17 triệu m3, trung bình 5 triệu m3/năm. Đối chiếu với nhu cầu 44,3 triệu m3 cát trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, trung bình 7,5 triệu m3/năm thì khả năng đáp ứng chỉ đạt 66% nhu cầu...

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Tỉnh đã trao đổi, làm việc với các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn, qua đó, các doanh nghiệp hứa sẽ ưu tiên nguồn cát để xây dựng công trình khu dân cư Mỹ Hội Đông.

Hiện tỉnh còn 6 doanh nghiệp đang khai thác cát, trong đó, Cty xây lắp An Giang là chính. Trước như cầu bức xúc của khu dân cư Mỹ Hội Đông, tỉnh sẽ triển khai làm ngày làm đêm để bà con sớm có chỗ ở, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong 3 tháng tới.