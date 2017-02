Ngỡ ngàng trước tấm ảnh cũ của chàng hot boy Hải Phòng

Chàng trai mang thân hình gày gò, ốm yếu

Trịnh Nam Dương (SN 1993, Hải Phòng) hiện đang làm việc tại trung tâm thể thao cao cấp LX Fitness and Yoga Center. Nhìn vẻ ngoài cơ bắp, nam tính của Dương hiện tại, rất nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn ảnh của anh chàng ở mức 48kg cách đây hơn 1 năm.

Đó không chỉ là một quá trình tập luyện nghiêm túc, thực hiện chế độ ăn uống và nghỉ ngơi nghiêm ngặt mà còn là cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được thành quả như ngày hôm nay của Dương.

Trịnh Nam Dương (phải) gầy gò với mức cân nặng 48kg.

"Trước kia mình rất gầy và yếu, chỉ nặng 48kg và cao đến 1m74 nên trông tạng người mỏng. Bạn bè và mọi người xung quanh đều bảo mình bị bệnh gì hay không chịu ăn uống mà sao gầy thế. Điều đó cũng làm mình thấy buồn vì luôn bị so sánh với những đứa con trai khác.

Ở cái tuổi 17, 18 - cái tuổi mà được ví như là khỏe bẻ gãy sừng trâu, bạn bè mình thì hẹn nhau đi tập thể dục thể thao, nào là thể hình, bơi lội, cầu lông, bóng đá… thì mình lại đam mê Popping.

Do gầy nên nhảy cũng không được đẹp như những anh em trong nhóm, quần áo hiphop thì mặc như là bơi trong áo, đi diễn thì cũng thuê cùng một bộ quần áo như nhau mà mọi người mặc đẹp còn mình thì như bộ xương khô di động", Dương tâm sự.

Trước khi thay đổi "lột xác", Dương thậm chí còn rất ghét tập gym. Lý do Dương biện minh cho suy nghĩ này là vì bố anh chàng cũng gầy, anh chàng có tạng người giống bố nên chắc chắn không thể béo lên được và việc tập luyện chỉ làm mất thời gian, công sức chứ chẳng giúp ích được gì.

Để có thể tăng cân, mẹ của Dương cũng đã mua rất nhiều loại sữa dành cho người gầy để anh chàng uống nhưng cũng không thay đổi được gì.

Có lần Dương phải mổ ruột thừa, người ta bảo thường những người mổ ruột thừa xong hay béo lên, thế là khoảng thời gian đó anh chàng tranh thủ… ăn thật nhiều, được cái ăn gì cũng thấy ngon.

Thế mà cuối cùng vẫn không tăng được cân nào, thậm chí sức khỏe còn yếu hơn, hay bị ốm vặt mỗi khi thời tiết thay đổi.

Vì nhiều rào cản với thân hình cò hương nên Dương đã quyết tâm lột xác.

"Mình nhớ hồi ấy 20 tuổi rồi, cũng đến cái tuổi nên kiếm việc làm, kiếm tiền để chi tiêu cho bản thân hay phụ giúp gia đình nên mình quyết định đi xin việc.

Mình có đến xin làm bưng bê ở một quán cafe teen nhỏ nhưng chỉ vì ngoại hình quá gầy, chủ quán nghĩ mình không đủ sức khỏe để làm công việc bưng bê nên đã từ chối.

Thất vọng chỉ vì ngoại hình mà người khác khinh thường mình, nghĩ mình không đủ khả năng để rồi không nhận khiến mình cảm thấy không đủ tự tin để làm gì nữa.

Cũng chính vì gầy nên chẳng có bạn gái nào để ý cả, con gái thường thích nhưng bạn con trai khỏe mạnh mà. Đó cũng là lúc mà mình đưa ra quyết định cùng anh trai đi tập gym".

Dương cũng đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, áp lực để duy trì việc tập luyện, ăn uống điều độ

Quá trình thay đổi đầy gian nan

Dương chia sẻ, để thay đổi bản thân không phải là điều dễ dàng, đó là cả một quá trình cần thời gian, công sức cũng như sự kiên trì theo năm tháng chứ không phải ngày 1, ngày 2.

Phải mất 3 tháng cho người khác thấy sự thay đổi và mất những 6 tháng để bản thân cảm nhận được sự thay đổi đó. Ai cũng vậy, cũng đều trải qua khoảng thời gian chán nản mệt mỏi hay thậm chí không có động lực để tiếp tục nữa.

Dương cũng từng rơi vào chán nản vì không duy trì được việc tập luyện của bản thân. Chỉ sau 2 tháng chăm chỉ, Dương phải dừng để tham gia Vietnam's Got Talent vòng bán kết, sau đó lại tham gia So you think you can dance mùa thứ 2.

Việc này khiến Dương bị trì hoãn tập luyện trong khoảng một thời gian dài nên công sức cố gắng bị đổ xuống sông xuống biển.

Hình ảnh cư bắp, nam tính hiện tại của Dương khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Dương trở lại với mức cân 49kg và không còn động lực nào để đến với gym nữa nên đã nghỉ nửa năm sau đó.

Lúc này, Dương có yêu một cô bạn gái cao 1m76, trông anh chàng đã gầy lại bị thấp hơn, đi đâu ai cũng nhìn cô ấy một cách ngưỡng mộ về chiều cao còn Dương thì bị lu mờ hoàn toàn.

"Thậm chí khi ra mắt bố mẹ người yêu, mình cũng bị chê vì quá gầy nên buồn lắm. Khoảng thời gian sau thì cô bạn gái thi xong Đại học nên có thời gian rảnh và muốn đi tập.

Vì có bạn gái đi tập cùng, cộng với thêm nhiều kế hoạch cùng nhau làm trong tương lai nên đó là động lực để mình quay trở lại với gym", Dương cho biết thêm.

Câu chuyện lột xác của Dương là động lực thay đổi bản thân của nhiều bạn trẻ.

Kể từ đó cơ thể Dương bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. 3 tháng đầu anh chàng tăng 4kg, lên 52kg, mọi người ai cũng khen béo ra khiến Dương thấy vui và có thêm động lực tập luyện tiếp.

Có kết quả, lại được bạn bè, gia đình ủng hộ nên dần dần Dương thích tập hơn, ngày nào cũng dành ra 1 tiếng rưỡi buổi chiều để tập.

Thậm chí thời gian đó có những ngày bão anh chàng cũng đi tập, chỉ trừ khi phòng tập đóng cửa. "Có công mài sắt có ngày nên kim", sau 1 năm, Dương tăng lên 60kg, thân hình bắt đầu nở nang và có cơ bắp hơn.

"Điều tuyệt vời nhất đem lại cho mình nhờ sự thay đổi đó là công việc hiện tại của mình là trở thành một huấn luyện viên thể hình, người mà làm mẫu chỉ dạy và đem lại sức khỏe cho người khác.

Bạn bè ai mà lâu không gặp thì đều ngạc nhiên và bất ngờ, gọi mình là Dương Đô chứ không còn là Dương "nghiện" nữa rồi.

Trong tương lai mình mong muốn tiếp tục công việc mình đang theo đuổi và phát triển bản thân hơn. Tất nhiên là sẽ tiếp tục duy trì tập luyện để đẹp, để khỏe hơn và biết được thêm nhiều kiến thức về thể hình nữa".