Nghi phạm sát hại vợ chồng ở Hưng Yên có tiền án hiếp dâm, nghiện ma túy, hay trộm cắp

Chiều 3/9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ trao thưởng cho Ban chuyên án và các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ sát hại 2 vợ chồng tại Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên vào ngày 17/8.

Báo cáo về vụ án, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện KSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Công an tỉnh cũng thành lập Ban chuyên án tiến hành điều tra vụ án này.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, Ban chuyên án đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương và lãnh đạo Cục CSHS, các Cục nghiệp vụ của Bộ cử cán bộ có kinh nghiệm phối hợp điều tra vụ án.

Công an TP Hà Nội, các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam cũng tham gia phối hợp điều tra.

Đại tá Phạm Thế Tùng (ngồi giữa).

Theo Đại tá Tùng, Ban chuyên án đã tập trung tối đa lực lượng, phát hiện đối tượng nghi vấn là Đinh Công Tráng, sinh năm 1977, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Cơ quan công an làm rõ, đối tượng Tráng có 1 tiền án về tội Hiếp dâm, tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Tráng, Cơ quan CSĐT thu giữ được con dao bầu, nghi là hung khí gây án. Qua giám định, trên con dao có ADN của nạn nhân Nguyễn Thị Hoa và đối tượng Đinh Công Tráng.



Quá trình đấu tranh cho thấy, Tráng rất ngoan cố, khai báo không thành khẩn, quanh co, chối tội. Tuy nhiên, với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án có đủ căn cứ xác định Đinh Công Tráng là đối tượng gây ra vụ án sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao thưởng cho Ban chuyên án.

Ngày 1/9/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can với Đinh Công Tráng về tội Giết người. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn quyết định này.



Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên nêu rõ, đến sáng 3/9, Đinh Công Tráng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.



"Theo lời khai của Tráng, vào khoảng 0h15 ngày 17/8, đối tượng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh Trường, chị Hoa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Do bị phát hiện nên Tráng sử dụng dao bầu, loại có chuôi gỗ, lưỡi dao nhọn bằng kim loại và là con dao của gia đình đối tượng, đâm nhiều nhát vào anh Trường, chị Hoa dẫn đến hậu quả hai người tử vong", ông Tùng nói.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Tráng để xử lý theo quy định.