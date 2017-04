Nghi án người đàn ông ra tay đâm cả nhà rồi nhảy từ tầng 2 xuống

Vào khoảng thời gian nói trên, nhiều người dân trú tại khu phố Cầu Rồng bảng hoàng khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ ngôi nhà anh Vũ Xuân Đ. (34 tuổi). Khi mọi người chạy sang thì thấy người này đã nhảy từ trên tầng 2 xuống đất chấn thương nặng.

Biết có chuyện không hay xảy ra, người dân liền vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện chị G. (vợ Đ., 32 tuổi) bị chấn thương nặng với hai vết đâm vào ngực và một vết vào bụng, con gái lớn 8 tuổi và mẹ già cũng bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc nhiều người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an phường Đinh Bảng và công an thị xã Từ Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Đối tượng Đ. bị gãy chân do nhảy từ trên tầng 2 xuống đất đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu cùng vợ con.

Người thân cho biết, trước đó người này không có biểu hiện gì bất thường. Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ án nghiêm trọng nói trên và cho biết hiện các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra, làm rõ sự việc.

Ông Nguyễn Thế Chín – Chủ tịch Phường Đình Bảng (Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) xác nhận sự việc và cho biết thời điểm vụ việc xảy ra sự việc lúc gia đình này vẫn đang trong giấc ngủ.

"Sơ bộ ban đầu, anh Đ. đã dùng dao nhọn làm mình bị thương, sau đó tiếp tục làm vợ, 2 con và mẹ mình bị thương. Một đứa con Đ khoảng 5 tuổi vì vết thương quá nặng đã không qua khỏi" – vị chủ tịch phường Đình Bảng nói.

Hiện tại, thông tin từ chủ tịch phường Đình Bảng, anh Đ sau khi nhảy từ tầng 2 của gia đình xuống đất đã bị thương rất nặng, gãy đùi và đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các nạn nhân còn lại là mẹ, vợ và con Đ đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Tại địa phương, ông Chín cho biết anh Đ không có biểu hiện nghiện hút, sinh hoạt trong cộng đồng bình thường. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bố anh này bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại. Có thể theo người dân kể, anh Đ bị trầm cảm nên mới xảy ra sự việc.