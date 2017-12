Nga rút khỏi Syria vì tin tưởng Damascus có thể tự phòng vệ

Theo Sputnik News, nhận định trên được ông Yang Mian - chuyên gia phân tích chính trị tại Trung tâm Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Truyền thông Trung Quốc đưa ra.

Nga không có kế hoạch mở rộng ảnh hưởng quân sự

Cũng theo chuyên gia Yang Mian, việc Nga quyết định rút quân khỏi Syria chứng tỏ Nga không muốn tăng cường tầm ảnh hưởng về quân sự tại Trung Đông, nhất là sau khi đã hỗ trợ Chính phủ hợp pháp của Syria bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

“Cuộc chiến tại Syria đã gần chấm dứt, IS đã bị đánh bại, các phe phái đối lập tại Syria cũng đã chấp thuận tham gia các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria. Hơn thế nữa, chi phí cho việc hiện diện quân sự lâu dài tại Syria của Nga cũng rất tốn kém. Chính vì thế, quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Nga Valdimir Putin được đánh giá là rất đúng thời điểm”.

Ngoài ra, việc Mỹ và Iraq cũng tuyên bố cuộc chiến chống IS tại Iraq đã kết thúc càng củng cố quyết tâm của Tổng thống Nga Valdimir Putin đặt lòng tin hoàn toàn vào Chính phủ và quân đội Syria trong việc tự đảm bảo năng lực phòng vệ của nước này.

Trước đó, ngày 9/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố giành thắng lợi hoàn toàn trước IS sau hơn 3 năm chiến đấu ác liệt chống lại tổ chức khủng bố này. Thủ tướng al-Abadi nhấn mạnh: “Hỡi người dân Iraq yêu quý, đất nước của chúng ta đã được giải phóng hoàn toàn. Giấc mơ giải phóng Iraq khỏi IS giờ đã trở thành hiện thực”.

Tuyên bố trên được ông al-Abadi đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoi khẳng định: “Nhiệm vụ tiêu diệt phiến quân IS ở Syria của quân đội Nga đã hoàn tất”.

Dù cảnh báo “bóng ma” khủng bố còn lảng vảng ở Syria, chuyên gia Yang Mian vẫn bày tỏ tin tưởng, quân đội Syria hiện đã đủ mạnh và đủ kinh nghiệm để đối phó với chúng.

Đặt niềm tin vào Thổ Nhĩ Kỳ và Iran

Cũng theo chuyên gia Yang Mian, chiến thắng của quân đội Nga trước IS và các tổ chức khủng bố khác tại Syria là một chiến tích vang dội giúp Tổng thống Putin củng cố sự tín nhiệm của người dân Nga đối với ông trước thềm cuộc bầu cử năm 2018.

Ông Yang Mian cho rằng, quyết định rút quân khỏi Syria của Nga sẽ không gây nhiều tác động lớn đến quốc gia Trung Đông này: "Nhiệm vụ của Nga tại Syria vào thời điểm này đã hoàn tất. Giờ là lúc Chính phủ Syria phải thể hiện khả năng duy trì an ninh và ổn định trong nước".

Cùng chung quan điểm với ông Yang Mian, Giáo sư Eyal Zisser, Hiệu phó Đại học Tel Aviv của Israel đồng thời là Chủ tịch Viện Lịch sử Đương đại Trung Đông hoàn toàn tin tưởng rằng, Damascus hoàn toàn có thể tự duy trì được an ninh trong nước sau khi được Nga giúp đánh bại IS.

Cũng theo Giáo sư Eyal Zisser, quyết định rút quân của Nga khỏi Syria không chỉ là một "thông điệp về sự tin tưởng" đối với Chính phủ Syria mà còn cả với 2 đồng minh trong khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran- những nước cùng tham gia sáng kiến Astana về hòa bình Syria với Nga.

"Ngay từ đầu Nga đã tuyên bố rằng, họ đến Syria vì mục tiêu duy nhất là đánh bại IS. Nga không có ý định thiết lập hiện diện quân sự lâu dài tại Syria. Chính vì thế, khi chiến dịch chống IS kết thúc, Nga không có lý do gì để duy trì mức độ hiện diện quân sự như hiện tại", Giáo sư Eyal Zisser nhận định.

Trước đó, ngày 11/12, Tổng thống Nga Putin đã bất ngờ đến thăm căn cứ quân sự Hmeimim ở tỉnh Latakia của Syria. Tại đây, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố sẽ rút quân đội Nga khỏi Syria sau hơn 2 năm tham chiến tại quốc gia Trung Đông này- bắt đầu từ ngày 30/9/2015.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: "Tôi yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu bắt đầu lên kế hoạch rút quân khỏi những khu vực mà Nga đang hiện diện quân sự thường xuyên và liên tục tại Syria".

Cũng tại căn cứ quân sự Hmeimim, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi Không quân Nga vì đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Syria chiến đấu chống IS và "mang vinh quang trở về quê nhà"./.