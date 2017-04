NASA: Xuất hiện thiên thạch khổng lồ đường kính 1.600m bay ngang Trái Đất ngày mai 20/4

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, một thiên thạch có đường kính khổng lồ 1.600m sẽ bay ngang qua Trái Đất với vận tốc 33 mét/giây trong ngày mai 20/4/2017.

Thiên thạch có tên 2014 JO25 này được giới khoa học gọi với cái tên "The Rock", trùng với biệt danh của đô vật nhà nghề kiêm diễn viên Dwayne Johnson của Mỹ, với dụng ý đây là thiên thạch lớn nhất trong năm 2017 bay qua Trái Đất.

Trong 400 năm nữa, chúng ta mới có cơ hội quan sát thiên thạch với kích cỡ lớn như vậy bay ngang qua Trái Đất. Ảnh: Shutterstock.

NASA cho biết, đường bay của thiên thạch khổng lồ này cách Trái Đất khoảng 1,8 triệu km (gấp 4,5 lần khoảng cách của Trái Đất và Mặt Trăng), do đó, đây không những là thiên thạch "an toàn" mà "The Rock" còn là thiên thạch bay gần nhất trong thập kỷ qua.

Dự kiến, chúng ta sẽ quan sát được thiên thạch này vào lúc 8:24' sáng giờ Miền Đông Bắc Mỹ ngày 19/4 (khoảng 7:24' sáng ngày 20/4 giờ Việt Nam)

Video : Đường bay của thiên thạch 2014 JO25

Đường bay của thiên thạch 2014 JO25. Video: NASA.

Dự kiến, trong 400 năm nữa, chúng ta mới có cơ hội quan sát thiên thạch với kích cỡ như vậy bay qua Trái Đất.

Thiên thạch 2014 JO25 được các nhà thiên văn học thuộc đài quan sát vật thể gần Trái Đất Catalina Sky Survey (gần Tucson, bang Arizona, Mỹ) phát hiện năm 2014.

Hình ảnh sao chổi 41P/Tuttle-Giacombini-Kresák bay ngang qua Trái Đất. Ảnh: Flickr.

Trước đó, vào đầu tháng 4/2017, sao chổi nổi tiếng có tên 41P/Tuttle-Giacombini-Kresák đã bay ngang qua Trái Đất ở khoảng cách gần nhất trong lịch sử của nó - cách Trái Đất 21,2 triệu km.

Dịch từ: NASA.GOV, Dailymail