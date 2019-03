Năm lần bảy lượt bị sư tử giày vò, trâu non vẫn sống sót một cách kỳ diệu

Sư tử là một trong những loài ăn thịt thành công nhất trên thảo nguyên châu Phi, không chỉ nổi bật về cả sức mạnh lẫn tốc độ, chúng còn thường xuyên đi săn theo đàn để tăng tỷ lệ thành công trong mỗi chuyến đi.

Với ưu thế khi cùng "hợp đồng tác chiến", sư tử thường nắm được thế chủ động và một khi đã bắt được con mồi thì gần như chắc chắn chúng sẽ có được một bữa ăn ngon miệng.

Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những ngoại lệ xảy ra, và kỳ tích của con trâu rừng còn non dưới đây là một trong những trường hợp như thế.

Xem video:

Như đã theo dõi, trâu non còn quá yếu đuối, chậm chạp trước những kẻ đi săn hùng mạnh. Chẳng mấy mà sư tử đã ghim được hàm răng sắc nhọn của mình vào cổ con mồi và quật ngã nó xuống đất. Nếu là bình thường, có lẽ chúng đã có một bữa ăn nhanh chóng, dễ dàng.

Thế nhưng, trâu rừng được coi là một trong những loài đoàn kết nhất trên thế giới. Chỉ là động vật ăn cỏ nhưng với thân hình to lớn, chúng không ngần ngại quay trở lại để giải cứu con non.

Trâu rừng là một trong những món ăn khoái khẩu của sư tử. Hình minh họa

Tất nhiên nhiệm vụ cướp lại trâu non từ trong tay sư tử không hề dễ dàng, kết quả con non liên tục bị sư tử quật xuống "hành hạ" nhưng may mắn sao, nó vẫn có thể đứng dậy và nỗ lực quay lại đàn, đứng giữa những con trưởng thành.

Vào lúc này, dù cho sư tử có đi săn theo đàn cũng không thể so sánh được với số lượng lớn của bầy trâu. Nếu cứ cố chấp lao vào chỉ để giết một con non thì đôi khi sẽ phản tác dụng, chính chúng mới trở thành kẻ bị thương.

Nguồn: King Lions, WOA