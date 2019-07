Mysterio, phản diện trong Spider-Man: Far From Home từng nắm giữ sức mạnh của một trong những thực thể phép thuật mạnh mẽ nhất vũ trụ

Trái với phiên bản phim của mình, Mysterio của comic có lẽ không được ngầu cho lắm khi khả năng tạo ảo giác của hắn ít khi gây nên một mối nguy khổng lồ. Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng, Quentin từng có trong tay sức mạnh của một trong những thực thể ma thuật mạnh mẽ nhất vũ trụ Marvel?

Đầu tiên mình muốn nói về Cyttorak. Cyttorak là một trong những thực thể ma thuật mạnh mẽ nhất từng được biết tới, nhưng lại không thể trực tiếp sử dụng sức mạnh của mình ở thế giới bình thường vì hắn bị giam cầm tại Crimson Cosmo.

Các bạn nhớ Juggernaut trong Deadpool 2 chứ? Thực chất, Juggernaut là một tước hiệu cho đại diện của Cyttorak ở Trái Đất chứ không phải một cái tên được tự đặt. Juggernaut chúng ta hay biết là Cain Marko vốn dĩ là một villain rất khỏe và mạnh mẽ với sức mạnh được cho rằng ngang Thor hay Hulk, luôn gây khó khăn cho cả đội X-men.

Một phần sức mạnh của Juggernaut càng được làm rõ hơn trong Uncanny X-men #541-#543, một tie-in của sự kiện Fear Itself, Collossus trở thành Juggernaut để ngăn cản Cain lúc này là Breaker of Stone, một kẻ dưới trướng The Serpent - nhân vật đã bẻ gãy khiên Cap và buộc Thor phải hi sinh thân mình để giết hắn.

Breaker of Stone không thể bị ngăn cản cho dù có cố xâm nhập tâm trí, sử dụng cổng không gian hay cho Rogue ra để hấp thụ năng lượng của hắn,...

Tổng cộng, có tới 42 kế hoạch để ngăn cản hắn song tất cả đều thất bại, Cain vẫn tiếp tục bước đi. Chỉ cho tới khi Colossus trở thành Juggernaut đánh nhau với Cain cùng một sức mạnh không thể ngăn cản nổi. Mọi thứ ngã ngũ khi Breaker of Stone bị Serpent triệu hồi về vì quá sợ mất đi một hầu cận trung thành.

Juggernaut Colossus trong Uncanny X-men #543

Và đó chỉ là một phần sức mạnh “vay mượn” từ Cyttorak, vậy nếu Mysterio có được sức mạnh này thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ tới với series Ben Reily: Scarlet Spider với nhân vật chính là Ben Reily, một clone của Peter Parker với ký ức về quá khứ y hệt anh và một Quentic Beck đã quyết định từ bỏ sự nghiệp làm Mysterio cho tới khi chuyện này xảy ra.

Quá nản với việc bị đánh bại, Quentin quyết định từ bỏ cuộc sống tội phạm làm Mysterio và định cư tại Las Vegas. Quá ham muốn có một đứa con gái, hắn đã tạo ra một robot nghĩ mình là ảo thuật gia có ký ức là một cô bé học ảo thuật từ nhỏ với cái tên Misty.

Ben Reily phát hiện ra Misty là robot do Quentin tạo ra

Misty đã xin được biểu diễn màn ảo thuât "làm biến mất sòng bạc Mercury Rising" để kỷ niệm ngày David Copperfield làm biến mất tượng Nữ thần tự do.

Tất nhiên, ngay khi Ben Reily nghe thấy họ Beck anh đã nảy sinh nghi ngờ và càng bất ngờ hơn khi Misty là con gái của Mysterio. Cũng vì mối nghi đó, Ben đi tìm Kaine Parker, một clone khác của Peter Parker và nhờ anh chờ trong sòng bạc để xem điều gì xảy ra.

Ben gặp Misty Beck

Hôm đó, Misty đã mời cha mình tới xem màn biểu diễn của mình với lý do rằng đây là một buổi diễn vô cùng quan trọng với cô (trong khi Kaine thủ sẵn trong tòa nhà). Misty đã thật sự làm cho tòa nhà biến mất trước mắt khán giả, hay nói cách khác dịch chuyển tới chiều không gian của các Mindless One và Kaine cùng với Slate - một quản lý sòng bạc phải cầm cự trước chúng.

Kaine cùng Slate giáp mặt Mindless Ones

Rồi Misty bảo toàn bộ khán giả nhìn vào một quả cầu của ả, nhưng Dusk và Ben đã kịp che mắt lại nên không bị hôn mê như những khán giả khác. Misty nói với cha mình rằng bên dưới tòa nhà là ngôi mộ thờ Cyttorak và việc làm biến mất sòng bạc chỉ vừa thuận tiện cho ả cũng như che mắt chủ sòng bạc.

Kaine và Dusk đuổi theo Misty xuống dưới ngôi mộ. Khi Misty cùng Quentin tiến vào trong, ả lộ ra rằng ở đây giữ vật phẩm kết nối thẳng với sức mạnh của Cyttorak và ai sở hữu nó sẽ trở thành một trong những kẻ quyền năng nhất Trái Đất.

Tuy nhiên để đạt được điều đó, một nghi lễ phải được thực hiện và Misty phải hi sinh người cô yêu nhất. Cô ta liền cầm dao lao thẳng về phía Quentin với ý định đâm chết ông. Tuy nhiên, Misty bất ngờ khi thấy Dusk và Scarlet Spider tiến vào và Quentin trong lũ chống cự đã vô tình đâm chết con mình.

Misty cố gắng giết cha mình

Tệ hơn nữa, Quentin còn trở nên hốt hoảng và dấu ấn của Cyttorak dần hiện rõ lên tay trong khi hắn đổ lỗi cho Ben vì gây nên cái chết của con gái mình. Và bùm, Mysterio trở lại. Hắn sử dụng sức mạnh của mình để gây khó khăn đủ đường cho Scarlet Spider, tuy nhiên cậu đã tránh né được và đi vào phòng chứa vũ khí của lăng mộ.

Ben cầm lên mộ thanh kiếm và mỉa mai Quentin, buộc hắn tức giận và tạo ra thanh kiếm để đánh nhau với cậu. Tuy nhiên trận chiến xảy ra chỉ trong thoáng chốc khi Ben chớp được thời cơ chặt bàn tay đóng dấu của Quentin và buộc hắn trở lại làm người bình thường.

Mysterio bị Scarlet Spider chặt tay

Sau đó, mọi chuyện lại trở về như bình thường. Tuy đã có được sức mạnh của Cyttorak nhưng quả nhiên, Mysterio vẫn “cùi bắp” như ta thường biết tới. Đừng quên ra rạp xem Spider-Man : Far From Home để chứng kiến màn thể hiện mãn nhãn của Mysterio nhé.