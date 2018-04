Một lập trình viên có bằng chứng cho thấy Elon Musk chưa hề xóa fanpage Tesla và SpaceX trên Facebook

Chỉ một thời gian ngắn sau khi vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng Cambridge Analytica xảy ra, có không ít người nổi tiếng đã tham gia chiến dịch xóa Facebook để phản đối nền tảng này, trong đó có cả "ông trùm" Elon Musk, người đã tự tin khẳng định rằng mình đã xóa page Facebook của SpaceX và Tesla chỉ sau vòng vài dòng Tweet:

Elon Musk đã xóa page Facebook của SpaceX và Tesla chỉ sau vài câu nói trên Twitter

Tuy nhiên, thực chất Elon Musk đã không hề xóa page của công ty mình điều hành, mà thay vào đó, vị giám đốc đã "unpublish" (để ở trạng thái không hiển thị) 2 trang Facebook.

Điều này có nghĩa, 2 page Tesla và SpaceX không hề bị xóa, mà chỉ tạm thời ẩn đi với người dùng vào thời điểm hiện tại, quản trị viên vẫn có thể truy cập bình thường.

Bởi theo như nhà phá triển Ananay Arora giải thích.

Đây cũng chính là lý do vì sao khi bạn truy cập vào 2 page của Elon Musk, chỉ có thông báo nội dung của các trang này hiện không khả dụng ở thời điểm hiện tại (isn't available right now) hoặc "trang có thể chỉ hiển thị với đối tượng không bao gồm bạn" (may only be visible to an audience you're not in), thay vì đã bị xóa khỏi Facebook (may have been removed).

Theo nhà phát triển Ananay Arora giải thích, thông báo này sẽ hiển thị nếu bạn truy cập vào một trang Facebook đã bị xóa

Còn đây là khi truy cập vào một page đã được quản trị viên ẩn đi, giống như khi truy cập vào page của Tesla và SpaceX

Các bạn có thể truy cập vào đường link Facebook.com/tesla và Facebook.com/spacex, sẽ hiện ra dòng thông báo bên dưới.

Nhà phát triển này cũng cho biết, khi chạy URL gắn với trang Tesla (hiện đang bị ẩn) bằng công cụ của nhà phát triển Facebook, sẽ cho ra kết quả là một dòng code, cho thấy trạng thái của page này không phải đã bị xóa.

Code của trang Facebook Tesla cho thấy nó vẫn chưa hề bị xóa

Ngoài ra, Facebook cũng quy định sau 14 ngày xóa page, các dữ liệu mới bị xóa đi vĩnh viễn, việc này cũng sẽ làm mất số ID được liên kết với đường dẫn của page đó. Musk đã cho xóa 2 trang Tesla và SpaceX vào ngày 23/3.

25 ngày sau, nghĩa là vào thời điểm hiện tại, cả SpaceX và Tesla vẫn có số ID đang hoạt động bình thường.

Elon Musk đã không hề xóa page Facebook của công ty mình điều hành, mà chỉ tạm thời ẩn nó đi

Như vậy, nếu một page chỉ bị ẩn đi thì nó cũng có thể được quản trị viên cho hiển thị vào bất kỳ lúc nào. Chia sẻ với tờ trang TNW về khả năng quay lại Facebook, Tesla cho biết công ty vẫn chưa có cập nhật gì.



Ngoài Tesla và SpaceX ra, Playboy cũng sử dụng phương pháp tương tự, chỉ "ẩn mình" đi chứ chưa hề quyết định xóa hẳn page có số lượt follow vô cùng lớn của họ.

Có lẽ chúng ta sẽ cần xem xét kỹ lưỡng hơn về những lời lẽ cứng rắn của Elon Musk trong tương lai, thay vì tin sái cổ vị tỷ phú tài ba này.

Theo TheNextWeb