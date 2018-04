Lý do khiến mẹ phớt lờ mọi lời khuyên, vẫn ngủ chung giường với con gây xúc động

Có nên cho con ngủ riêng? – tâm sự gây sốt mạng xã hội



Ngủ chung giường với con hay cho con ngủ riêng là vấn đề gây nhiều tranh cãi đối với không ít cha mẹ. Chia sẻ của một bà mẹ mới đây đã khiến dân mạng "dậy sóng".

Chị thừa nhận rằng các chuyên gia đã đúng khi cảnh báo nguy cơ nếu ngủ chung giường cùng con, và từng thử cho con ngủ riêng:

"Mỗi lần thấy các mẹ bỉm sữa xung quanh khoe "4 tuần con đã ngủ xuyên đêm, 6 tuần con đã không ăn đêm nữa, chỉ cần đặt con xuống cho ti giả là con ngủ..." lòng tôi lại chộn rộn? Vì sao mình không luyện ngủ cho con giỏi như các mẹ?

"Thế là, tôi cũng ngùn ngụt quyết tâm phải luyện con ngủ riêng" (Ảnh minh họa)

Hành trình luyện con ngủ riêng không mất quá nhiều nước mắt và vật vã như tôi hình dung, trộm vía chỉ sau 3-4 ngày khóc khản cổ là con đã có thể tự ngủ ngon lành trong cũi và ngủ liền 6-8 tiếng không dậy ăn đêm".

Tuy nhiên, sau khi đã thành công trong công cuộc luyện cho con ngủ riêng, cuối cùng người mẹ vẫn không hối tiếc khi quyết định làm ngược lại lời khuyên của các chuyên gia. Vô số các mẹ khác đã thể hiện sự xúc động trước bài chia sẻ, đồng cảm và ủng hộ quyết định này của cô.

Nội dung bài chia sẻ:

"Chưa kịp hoan hỉ với niềm vui sướng khi con có thể tự ngủ một mình, tôi bắt đầu thấy mình hụt hẫng.

Hụt hẫng khi xoay xở vắt sữa ra bình để canh lượng ăn của con trong khi có thể ôm con vào lòng để con ti mẹ, hụt hẫng khi thấy con bỗng giật thót mình giơ đôi tay nhỏ xíu lên trời huơ huơ mà mẹ phải bình tĩnh đứng nhìn để con tự xoay xở, thay vì nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ về để con ngon lành ngủ tiếp...

Người mẹ day dứt khi để con ngủ riêng (Ảnh minh họa)

Rồi tình cờ tôi đọc được một bài viết của một bà mẹ trẻ cùng tấm ảnh chị đang nằm ngủ cùng con trong cũi, tôi cứ ám ảnh mãi những dòng chia sẻ này: "Tôi nhớ lại buổi hòa nhạc dành cho các giáo dân mà tôi cùng chồng tham dự.

Tại buổi hòa nhạc đó, một cha xứ đã chia sẻ những điều ông được chứng kiến trong một trại trẻ mồ côi ở Uganda.

Cha xứ kể lại rằng, khi ông bước vào một căn phòng chăm sóc trẻ sơ sinh với hơn 100 chiếc cũi đặt những em bé, và ông đã bị sốc bởi sự yên ắng của căn phòng. Cha sứ đã hỏi người quản lý rằng: "Tại sao một căn phòng toàn trẻ sơ sinh lại có thể yên lặng như vậy?"

Bà ấy đã nhìn vào mắt cha xứ và nói: "Sau khoảng 1 tuần những đứa trẻ được đưa đến đây, và khóc hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, cuối cùng chúng đã dừng khóc khi chúng nhận ra rằng không có ai đến bên chúng để vỗ về.

Trái tim tôi tan vỡ, cảm giác như thành trăm nghìn mảnh bay khắp phòng hòa nhạc", người mẹ trẻ nói".

Tôi bắt đầu sục sạo khắp các diễn đàn với câu hỏi "tại sao lại phải luyện con ngủ?" thì kết quả chủ yếu chốt lại ở ba điều "để con tự lập", "để con không bám mẹ", "để mẹ có thể ngủ và nghỉ ngơi"... toàn là những lý do thuyết phục cả.

Để tìm câu trả lời cho câu hỏi "tại sao nên cho con ngủ chung" thì vất vả hơn, nhưng những gì tôi đọc được thì không chỉ thuyết phục mà còn day dứt, nó khiến tôi ngay lập tức từ bỏ việc cố gắng luyện con ngủ riêng".

Ngủ chung với con, dẫu có vất vả nhưng không hề hối tiếc

Để con ngủ cùng, bạn sẽ tạo ra những thói quen xấu. Đừng ngả lòng trước tiếng khóc của con, hãy thật mạnh mẽ - Đó là những điều vô cùng thuyết phục mà chuyên gia nói.

Người mẹ không hề hối tiếc khi đã đi ngược lại lời khuyên của chuyên gia (Ảnh minh họa).

Thế nhưng, trên tất cả những điều đó, người mẹ trong tâm sự gây sốt trên bộc bạch: "Để con ngủ riêng khiến tôi hiểu ra rằng mình đang tự tước bỏ đi một đặc quyền thiêng liêng của một người mẹ, đó là quyền được ôm ấp và nâng niu những giấc ngủ của con.

Luyện con ngủ riêng thì liệu bạn có không mất ngủ? Tôi nghĩ là không. Mất ngủ là một điều không thể tránh khỏi khi bạn làm mẹ. Đó là một phần của cuộc hành trình mà bạn dấn thân.

Luyện con ngủ riêng thì con sẽ tự lập? Thực tế là tự lập chẳng có tí liên quan nào đến ngủ chung hay ngủ riêng.

Điều đó, tôi cảm thấy thực sự thấm thía khi đọc được chia sẻ của một người mẹ như này: "Rồi mẹ phát hiện ra, việc gần gũi với con, cho con bú mẹ trực tiếp, tiếp da với con, ngủ chung với con... đều chẳng thể làm hỏng việc con có thể tự lập được. Tự lập hay không là do phương pháp giáo dục, không phải do việc "rèn ăn, luyện ngủ".

Những đứa trẻ đều lớn lên bằng tình yêu thương (Ảnh minh họa)

Cách nhìn nhận thuần về mặt cảm xúc của người mẹ trên đã gây ra không ít ý kiến trái chiều. Bởi nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ngủ chung giường với bé sơ sinh khiến cha mẹ không được nghỉ ngơi đủ và còn làm cho trẻ gặp khó khăn hơn khi tự ngủ.

Tuy nhiên, ngay cả khi những nguy cơ này đã được biết đến, được chỉ ra và được phụ huynh thấu hiểu, tâm sự xúc động của người mẹ trên vẫn nhận được vô số bình luận tích cực.

Một số bình luận của các mẹ bên dưới chia sẻ của người mẹ này:

Trang Bùi: "Con mình 2 tuổi vẫn ngủ với mẹ, không có con mình cũng không ngủ được. Con nhỏ sao phải cho ngủ riêng, tội nó, dù mẹ hơi vất vả tí nhưng vẫn vui, cũng chỉ mấy năm thôi, mai kia nó lớn muốn ôm ấp bế bồng chưa chắc nó đã cho ấy chứ".

Phạm Ngọc: "Tất cả chúng ta đều có cách làm cha mẹ riêng. Bạn làm mẹ tốt nhất theo cách mà bạn thấy phù hợp. Vấn đề là con bạn, chứ không phải con họ".

Nguyễn Ngân: "Tôi cũng không nghe lời "chuyên gia". Giờ tôi có 1 bé 12 tuổi, 1 bé 10 tuổi. Tôi không hề hối tiếc vì rất nhiều giây phút ôm ấp tình cảm"

Có lẽ vì thế nên mỗi ngày, hàng triệu bà mẹ trên khắp thế giới vẫn chia sẻ những bức ảnh đầu bù tóc rối vì thức đêm ru con ngủ, cho con ăn.

Những phút yếu lòng trước tiếng khóc của đứa con nhỏ... như là một cách để giữ lại những điều đặc biệt và hạnh phúc nhất của một người mẹ; như là một "tuyên bố" mạnh mẽ rằng: sau tất cả những điều kinh khủng này, họ vẫn là những người mẹ hạnh phúc.