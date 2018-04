Lương thấp, trưởng công an xã nghỉ việc đi xuất khẩu lao động

Cho đến chiều 15-4, xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa có trưởng công an xã sau khi ông Lê Anh Thắng (38 tuổi) nghỉ làm trưởng công an xã bốn tháng nay.

Do vậy, khi người dân đến UBND xã Thiên Lộc xin xác nhận giấy tờ liên quan đến công an thì một phó chủ tịch UBND xã Thiên Lộc được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phó trưởng công an xã ký, xác nhận. Công việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đang được phó trưởng công an xã điều hành.

Tháng 3-2017, ông Lê Anh Thắng được bổ nhiệm làm trưởng công an xã Thiên Lộc. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, ông Thắng có đơn xin nghỉ việc, ra khỏi biên chế để đi xuất khẩu lao động .

Trả lời câu hỏi vì sao ông Thắng nghỉ việc bốn tháng nay nhưng chưa bổ nhiệm người làm trưởng Công an xã Thiên Lộc? Ông Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết: Hiện chúng tôi đã giao Phòng Nội vụ huyện tìm người để bổ nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Nội vụ huyện Can Lộc, cho biết: “Trước đây anh Thắng làm phó trưởng Công an xã Thiên Lộc rồi sau khi tốt nghiệp trung cấp an ninh được bổ nhiệm trưởng công an xã vào tháng 3-2017, vào biên chế hệ số lương chưa được 3 triệu đồng/tháng.



Anh Thắng không tự bỏ việc mà viết đơn xin nghỉ việc. Trong đơn anh Thắng nêu lý do vì thu nhập không đảm bảo cuộc sống gia đình cho nên xin nghỉ việc để đi làm ăn kinh tế, kiếm kế sinh nhai, đảm bảo cuộc sống.

Sau khi UBND xã nhận được đơn xin nghỉ việc của trưởng công an thì xã có công văn đề nghị công an huyện và phòng Nội vụ huyện có tham mưu cho chủ tịch UBND huyện ra quyết định miễn nhiệm trưởng công an đối với anh Thắng.

Người ta xin vào công chức cấp xã là hạnh phúc lắm rồi nhưng anh Thắng được tuyển dụng đúng bằng cấp, đúng chuyên môn làm trưởng công an xã được ít tháng lại viết đơn xin nghỉ việc.

Hiện công an huyện Can Lộc đã bố trí một cán bộ phụ trách phong trào tăng cường hỗ trợ cho xã Thiên Lộc. Do hiện nay chưa tìm được người có bằng cấp chuyên môn ở xã Thiên Lộc để bổ nhiệm làm trưởng Công an xã Thiên Lộc. Sắp tới, chúng tôi sẽ tuyển đặc cách trưởng Công an xã Thiên Lộc”.